Liste di attesa: va avanti il piano sperimentale

Al termine della tredicesima settimana di monitoraggio del piano sperimentale per il recupero delle liste d'attesa in sanità, sono 164.930 le persone complessivamente contattate nell'ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate. I recall sono stati 150.461 per visite ed esami e 14.469 per ricoveri ospedalieri. Complessivamente sono state anticipate 87.808 prestazioni.I rifiuti ammontano a 44.165, di cui 38.691 riguardano le prestazioni specialistiche: dei rifiuti di cui è nota la motivazione il 62% (19.530) è dovuto alla conferma dell'appuntamento esistente, il 25% (7.819) rifiuta per aver già eseguito la prestazione, l'12% (3.772) dichiara che la prestazione non è più necessaria.In totale sono state anticipate ed erogate 75.074 prestazioni di specialistica ambulatoriale. Per le prestazioni U-urgenti recuperate ed effettuate, che in totale sono state 2.469, si è ottenuto un anticipo medio di 143 giorni; per le prestazioni B-brevi (40.048), l'anticipo in media è stato di 129 giorni; per le prestazioni D-differibili (17.508) di 77 giorni; per le prestazioni P-programmabili (11.136) di 83 giorni. Sono state oggetto di recupero anche 3.913 prestazioni senza codici di priorità, ma effettuate per la stadiazione e il follow up di malattie neoplastiche e per il completamento di percorsi diagnostico-terapeutici di patologie croniche.Le prestazioni prescritte nel 2026 in corso di recupero rappresentano circa il 45% degli esami e delle visite erogate (33.453): l'attività riguarda prioritariamente i codici di priorità U e B (che ammontano al 62% del totale delle prestazioni erogate) ma anche i codici di priorità D e P. Circa il 21% delle prenotazioni del 2026 anticipate riguarda la diagnostica per immagini (radiografie, ecografie, TC e RMN), il 37% prime visite specialistiche.L'attività di monitoraggio dei piani sperimentali aziendali ha permesso di rilevare i risultati finora ottenuti, che serviranno a elaborare proposte e soluzioni finalizzate a un miglioramento strutturale dei tempi di erogazione delle prestazioni. Nel nostro territorio:: il tasso di anticipazione al momento è del 63%, un dato che va letto anche alla luce di un altro elemento: il 30% dei rifiuti è dovuto a conferma della data già ricevuta. Il che induce ad approfondimenti sull'appropriatezza delle classi di priorità. Per quanto riguarda le prestazioni prenotate nel 2026, i tempi di attesa delle prestazioni U si sono ridotti da gennaio ad oggi.: per la specialistica ambulatoriale (visite ed esami) ci sono stati 14.596 recall rispetto al target di 14.000; 8.727 prestazioni anticipate (60%); 4.909 rinunce (di cui il 31% per conferma prenotazione esistente,); le prestazioni erogate sono 12.070 (86% del target). Ricoveri: 6.713 contattati su 10.708 (62%).Policlinico Riuniti Foggia: per la specialistica ambulatoriale (visite ed esami): 14.116 prestazioni richiamate, 6.961 anticipate (87% del target), 5.659 erogate.: per la specialistica ambulatoriale il tasso di anticipazione è del 31% (425 anticipate su 1.390 richiamate, rispetto ad un target iniziale di 800). Nel caso dell'endoscopia digestiva con priorità U e B sono state eseguite 88 prestazioni ossia il 100% del preventivato; è stata avviata l'erogazione anche delle classi D-differibile.: Il piano è stato incentrato sui ricoveri chirurgici. Sono stati eseguiti 736 interventi, raggiungendo il 67,5% del target previsto.