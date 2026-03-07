Nuova Tac
Nuova Tac
Ospedale e sanità

Liste di attesa: proseguono attività anche di domenica

Per le prestazioni urgenti o brevi

Altamura - sabato 7 marzo 2026 16.55
Prosegue il programma straordinario di recall (richiamo) e recupero delle prestazioni avviato dalla ASL Bari per facilitare l'accesso dei cittadini alle cure. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo le strutture aziendali eseguiranno complessivamente 269 prestazioni diagnostiche e specialistiche, tutte con priorità U (urgente) e B (breve), nell'ambito del piano regionale straordinario per l'abbattimento delle liste di attesa, che prevede l'estensione delle attività anche nei giorni festivi.

Nel dettaglio, le prestazioni programmate per branche sono:
TAC: 93 esami
Risonanze magnetiche (RMN): 74 esami
Visite di Neurochirurgia: 19
Visite di Urologia con uroflussometria: 25
Ecografie: 21
Visite ginecologiche ed ecografie: 37

Le attività saranno effettuate negli ospedali Di Venere e San Paolo di Bari, Molfetta, Corato e Altamura, oltre che nel Poliambulatorio di Mola di Bari.

Il piano straordinario della ASL Bari, inserito nel provvedimento regionale per il recupero delle liste di attesa, è coordinato dalla Direzione sanitaria aziendale in collaborazione con RULA, CUP manager e Controllo di gestione, con un sistema organizzato di recall telefonico degli assistiti e riprogrammazione anticipata delle prestazioni.

Finora, proprio attraverso il recall e l'anticipazione degli appuntamenti, sono state già recuperate 3.779 prestazioni. Il programma è partito inizialmente dalle branche di Radiodiagnostica e Urologia, per poi essere progressivamente esteso con l'inserimento di Cardiologia e, più di recente, anche di Gastroenterologia e Ginecologia.

Per quanto riguarda in particolare la ginecologia, le prestazioni oggetto di monitoraggio PNLGA (Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa) sono complessivamente 1.678: di queste circa 900 risultano prenotate negli ospedali, mentre le restanti sono distribuite nelle strutture territoriali dell'azienda.
  • Ospedale della Murgia
  • sanità
  • Liste di attesa
Altri contenuti a tema
Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria Allineamento con i dati ufficiali della popolazione residente
Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani Prosegue il programma di anticipazione delle visite
Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa I dati aggiornati di febbraio
Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no I primi dati del programma di abbattimento
Il chirurgo oculista Vito Primavera premiato da Mattarella Il chirurgo oculista Vito Primavera premiato da Mattarella Insignito del titolo di merito per una missione umanitaria in Africa
Asl: approvato il piano per ridurre le liste di attesa Asl: approvato il piano per ridurre le liste di attesa Richiamo dei pazienti e apertura straordinarie degli ambulatori
Asl Bari, presentato piano contro liste di attesa Asl Bari, presentato piano contro liste di attesa Inviato il documento alla Regione
Emergenza sui pronto soccorso: vertice in Regione Emergenza sui pronto soccorso: vertice in Regione Decaro incontro i direttori della Asl
Consiglio comunale: presentata un'altra mozione di sfiducia
7 marzo 2026 Consiglio comunale: presentata un'altra mozione di sfiducia
Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2
6 marzo 2026 Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2
Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti
6 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti
Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria
6 marzo 2026 Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
5 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Team Altamura batte di misura il Foggia
5 marzo 2026 Team Altamura batte di misura il Foggia
Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria
5 marzo 2026 Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria
La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
5 marzo 2026 La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti
4 marzo 2026 Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti
Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere
4 marzo 2026 Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere
Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese
4 marzo 2026 Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese
Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
3 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.