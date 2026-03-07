Liste di attesa: proseguono attività anche di domenica

Prosegue il programma straordinario di recall (richiamo) e recupero delle prestazioni avviato dalla ASL Bari per facilitare l'accesso dei cittadini alle cure. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo le strutture aziendali eseguiranno complessivamente 269 prestazioni diagnostiche e specialistiche, tutte con priorità U (urgente) e B (breve), nell'ambito del piano regionale straordinario per l'abbattimento delle liste di attesa, che prevede l'estensione delle attività anche nei giorni festivi.Nel dettaglio, le prestazioni programmate per branche sono:TAC: 93 esamiRisonanze magnetiche (RMN): 74 esamiVisite di Neurochirurgia: 19Visite di Urologia con uroflussometria: 25Ecografie: 21Visite ginecologiche ed ecografie: 37Le attività saranno effettuate negli ospedali Di Venere e San Paolo di Bari, Molfetta, Corato e Altamura, oltre che nel Poliambulatorio di Mola di Bari.Il piano straordinario della ASL Bari, inserito nel provvedimento regionale per il recupero delle liste di attesa, è coordinato dalla Direzione sanitaria aziendale in collaborazione con RULA, CUP manager e Controllo di gestione, con un sistema organizzato di recall telefonico degli assistiti e riprogrammazione anticipata delle prestazioni.Finora, proprio attraverso il recall e l'anticipazione degli appuntamenti, sono state già recuperate 3.779 prestazioni. Il programma è partito inizialmente dalle branche di Radiodiagnostica e Urologia, per poi essere progressivamente esteso con l'inserimento di Cardiologia e, più di recente, anche di Gastroenterologia e Ginecologia.Per quanto riguarda in particolare la ginecologia, le prestazioni oggetto di monitoraggio PNLGA (Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa) sono complessivamente 1.678: di queste circa 900 risultano prenotate negli ospedali, mentre le restanti sono distribuite nelle strutture territoriali dell'azienda.