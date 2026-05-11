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Un sì per la vita: Comune e Aido fanno squadra

Sensibilizzazione alla donazione degli organi con il consenso nella carta di identità

Altamura - lunedì 11 maggio 2026 21.21
Si è svolto ieri in piazza della Repubblica un open day dedicato al rilascio della carta d'identità elettronica (Cie) e alla sensibilizzazione alla donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule insieme all'associazione AIDO. L'espressione del consenso viene inserita al momento del rinnovo del documento di identità e automaticamente registrata nella banca dati sanitaria.

Per questa ragione si è tenuto anche un momento informativo. In apertura i saluti del sindaco Vitantonio Petronella e del dirigente del 1° settore Gianluca Nicoletti che hanno rimarcato la duplice finalità e hanno ringraziato sia il personale del Comune sia i volontari dell'Aido. Sono intervenuti il prof. Loreto Gesualdo, Direttore del Dipartimento Funzionale Trapianti (Policlinico di Bari) e i dirigenti medici Irene Scalera (Policlinico di Bari) e Giosafatte Pallotta (Ospedale della Murgia "Perinei", Altamura) che hanno rimarcato il grande lavoro svolto dal servizio sanitario che applica procedure cliniche sicure. Bisogna combattere la disinformazione e la paura -come ha rimarcato il presidente dell'Aido Nicola Disabato, per abbattere le opposizioni alla donazione: solo il sì salva vite umane. Toccanti ma anche gioiose le testimonianze dei familiari di donatori o di chi ha ricevuto un organo e la vita è rifiorita. La Puglia è diventata un modello passando in 5 anni da 80 trapianti a 308. Quindi bisogna insistere con la divulgazione e l'informazione.

Per la CIE l'iniziativa ha registrato un'affluenza molto elevata, con coda già prima dell'apertura. Considerati i tempi tecnici necessari al rilascio, non è stato possibile poter soddisfare tutte le richieste. Per questo il Comune ha previsto delle aperture aggiuntive degli uffici dei servizi demografici, oltre agli orari consueti.
  • Ospedale della Murgia
  • Donazione Organi
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