Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani

Prosegue il programma di anticipazione delle visite

Altamura - sabato 28 febbraio 2026 8.50
Piu di 17mila prestazioni eseguite dal 2 al 25 febbraio nei piani di recupero delle liste d'attesa varati dalla Regione Puglia in collaborazione con le aziende e gli enti sanitari. In particolare le visite e gli esami già eseguiti sono 16.102, quelli anticipati rispetto alla data di prenotazione precedente 25.484. Per quanto riguarda i ricoveri invece, al 25 febbraio sono state richiamate 7.435, anticipati 741 ed eseguiti 954. Complessivamente quindi, ad oggi, in tutta la Puglia sono state richiamati in 54.222, anticipate 26.225 prestazioni (visite, esami, ricoveri) ed eseguite 17.056.

Dal dettaglio del monitoraggio relativo all'ultima settimana (16 e il 25 febbraio) emerge che il numero delle prestazioni già erogate sono 8441 per la specialistica ambulatoriale e 538 per i ricoveri, con un deciso incremento rispetto alle prime due settimane. Il Policlinico di Bari conferma di essere l'azienda con il maggior numero di ricoveri già eseguiti (244) seguito dall'Istituto oncologico Giovanni Paolo II (223) e dalla Asl di Lecce (182).

Cala leggermente la percentuale dei rifiuti sull'anticipazione che si attesta sul 27% (pari a 7.089). La maggior parte di essi, 60%, viene motivata con la conferma della data già fissata mentre sale di un punto percentuale chi sostiene di aver già eseguito la prestazione:19%. Il 7% delle persone contattate ha detto che la prestazione non era più necessaria. Per la restante parte non sono disponibili le motivazioni.
Il piano sperimentale proseguirà a cura delle aziende e gli enti del servizio sanitario regionale anche domani, sabato 28 febbraio e domenica 1° Marzo.

La ASL di Bari ha programmato per questo fine settimana 217 prestazioni aggiuntive di diagnostica e specialistica ambulatoriale in sei strutture ospedaliere aziendali. Le prestazioni previste comprendono: risonanza magnetica (RM), Tomografia Computerizzata, visite cardiologiche con ecocardiogramma e test da sforzo, visite ed ecografie urologiche da effettuarsi negli ospedali Molfetta – Radiologia (8:00-20), San Paolo – Radiologia (14:00-20:00); Cardiologia (8:00-14:00), ospedale della Murgia 'Fabio Perinei' – Radiologia (14:00-20:00), ospedale Di Venere – Radiologia (14:00-20:00); Urologia (8:00-20:00). Domenica 1° Marzo sono state programmate 88 tra TAC e risonanze nei presidi di Putignano, Molfetta, Di Venere, Altamura, Monopoli.
