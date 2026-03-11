Controlli gratuiti per la Giornata mondiale del rene

In occasione della Giornata mondiale del rene di domani (12 marzo), la Asl Bari promuove diverse iniziative dedicate alla prevenzione, informazione e alla diagnosi precoce delle malattie renali, con un monitoraggi (screening) gratuiti, misurazioni della pressione arteriosa e valutazione dei fattori di rischio nelle unità di nefrologia degli ospedali di Di Venere, Molfetta e Altamura.L'unità di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale della Murgia sarà impegnata ad Altamura in un'attività di prevenzione, insieme ai volontari dell'Aned.• 12 marzo | ore 8.30-13.00Prevenzione delle malattie urinarie, presso Liber Hub, viale Martiri, 1• 12 marzo | ore 9.00–13.00Attività di prevenzione e sensibilizzazione con alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado.La campagna vuole sensibilizzare cittadini e studenti sull'importanza della prevenzione. La malattia renale cronica colpisce infatti circa 1 persona su 10 nel mondo ed è spesso silenziosa nelle fasi iniziali: semplici test su sangue e urine possono aiutare a individuarla precocemente. Le malattie renali sono subdole, a volte si manifestano senza avvisaglie e segnali.Difficilmente intercettabile nelle sue prime fasi, in quanto spesso asintomatica e silente, la malattia renale cronica può svilupparsi più o meno rapidamente fino al raggiungimento delle fasi terminali, in cui l'unico rimedio rimane la dialisi o il trapianto. È una patologia debilitante, socialmente impattante, che aumenta il rischio di morte, il rischio di problemi cardiovascolari, riduce la qualità della vita, con gravi ricadute anche sulla famiglia dell'ammalato. È una patologia che colpisce maggiormente le persone in condizioni svantaggiate, aggravando le disuguaglianze sanitarie già esistenti, come anche chi soffre di diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, obesità o ha una storia familiare di malattia renale.La diagnosi precoce può salvare vite e può permettere di rallentare la progressione della malattia, riducendo anche la necessità di trattamenti costosi e complicati: semplici test non invasivi ed economici, eseguiti su sangue e urine, possono individuare eventuali problemi nefrologici nelle fasi precoci.Per questo la prevenzione è importante e per farla bastano un esame delle urine e un controllo della pressione arteriosa che possono escludere problemi oppure far emergere valori e parametri clinici da approfondire.