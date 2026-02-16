Trasporti
Trasporti: confermata linea bus di collegamento con aeroporto Bari
La linea Bari-Matera serve anche la città di Altamura
Murgia - lunedì 16 febbraio 2026 18.25
Alla luce della necessità di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale tra Matera e l'aeroporto di Bari Palese, su richiesta del Comune, la Regione ha garantito il finanziamento delle sette coppie di corse (andata-ritorno) che, a partire da domani 17 febbraio, continueranno ad assicurare la copertura del servizio. Lo ha reso noto il Comune di Matera. La linea è al servizio anche della città di Altamura dove è prevista la fermata.
L'intervento della Regione si è reso necessario per rispondere in maniera concreta alla crescente domanda di collegamenti tra la città dei Sassi e lo scalo aeroportuale pugliese, garantendo così maggiore accessibilità, continuità e qualità del servizio per cittadini, lavoratori e turisti. Nel 2024, infatti, le cinque coppie di corse già esistenti furono integrate con due ulteriori coppie, attraverso un accordo di collaborazione tra Regione e Comune di Matera, con scadenza al 17 febbraio 2026. La Regione ha accolto l'istanza del Comune, dando continuità al servizio.
Il Comune ha chiesto di rivedere gli orari in base a quelli del programma di voli dello scalo aeroportuale barese. La Regione Basilicata ha dato anche questa disponibilità, affidando il compito al Cotrab, il consorzio di aziende del trasporto della Basilicata.
