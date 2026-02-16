aeroporto
aeroporto
Trasporti

Trasporti: confermata linea bus di collegamento con aeroporto Bari

La linea Bari-Matera serve anche la città di Altamura

Murgia - lunedì 16 febbraio 2026 18.25
Alla luce della necessità di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale tra Matera e l'aeroporto di Bari Palese, su richiesta del Comune, la Regione ha garantito il finanziamento delle sette coppie di corse (andata-ritorno) che, a partire da domani 17 febbraio, continueranno ad assicurare la copertura del servizio. Lo ha reso noto il Comune di Matera. La linea è al servizio anche della città di Altamura dove è prevista la fermata.

L'intervento della Regione si è reso necessario per rispondere in maniera concreta alla crescente domanda di collegamenti tra la città dei Sassi e lo scalo aeroportuale pugliese, garantendo così maggiore accessibilità, continuità e qualità del servizio per cittadini, lavoratori e turisti. Nel 2024, infatti, le cinque coppie di corse già esistenti furono integrate con due ulteriori coppie, attraverso un accordo di collaborazione tra Regione e Comune di Matera, con scadenza al 17 febbraio 2026. La Regione ha accolto l'istanza del Comune, dando continuità al servizio.

Il Comune ha chiesto di rivedere gli orari in base a quelli del programma di voli dello scalo aeroportuale barese. La Regione Basilicata ha dato anche questa disponibilità, affidando il compito al Cotrab, il consorzio di aziende del trasporto della Basilicata.
  • Matera
  • Bus navetta
  • Servizio bus
Altri contenuti a tema
Pendolari del trasporto pubblico: stop alla sperimentazione Pendolari del trasporto pubblico: stop alla sperimentazione "Bilancio molto negativo: tornare alla situazione precedente"
I pendolari bocciano la sperimentazione del trasporto pubblico La città I pendolari bocciano la sperimentazione del trasporto pubblico La fermata in via Santeramo presenta vari problemi
Approvato il piano regionale dei trasporti Approvato il piano regionale dei trasporti Sei ambiti territoriali provinciali e uno regionale
Cimitero: corse gratuite di bus navetta La città Cimitero: corse gratuite di bus navetta Per limitare il notevole afflusso di veicoli
Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste Palazzo di città Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste Sono diventate 17, quasi raddoppiate
Trasporti: programmati i servizi scolastici Trasporti: programmati i servizi scolastici C'è anche uno sconto su abbonamenti per famiglie con basso Isee
Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane Modifica del percorso
Da oggi si cambia per i bus extraurbani, unico capolinea in via Santeramo Da oggi si cambia per i bus extraurbani, unico capolinea in via Santeramo Informativa del Comune e di MarinoBus
Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente
16 febbraio 2026 Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente
Team Altamura: a Potenza arriva lo stop
15 febbraio 2026 Team Altamura: a Potenza arriva lo stop
Carnevale: oggi la prima sfilata di carri e gruppi
15 febbraio 2026 Carnevale: oggi la prima sfilata di carri e gruppi
Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano
15 febbraio 2026 Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano
Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio
14 febbraio 2026 Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio
Carnevale: controlli della Guardia di finanza su sicurezza prodotti in vendita
14 febbraio 2026 Carnevale: controlli della Guardia di finanza su sicurezza prodotti in vendita
Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no
13 febbraio 2026 Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no
Consorzio di bonifica: sospese le cartelle con i conguagli del 2022
13 febbraio 2026 Consorzio di bonifica: sospese le cartelle con i conguagli del 2022
Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza
13 febbraio 2026 Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza
Carta europea del turismo sostenibile, inizia una nuova fase
12 febbraio 2026 Carta europea del turismo sostenibile, inizia una nuova fase
Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo
12 febbraio 2026 Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo
Puglia: alla Bit presentato un bilancio positivo
12 febbraio 2026 Puglia: alla Bit presentato un bilancio positivo
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.