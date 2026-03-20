Matera: oggi inizia il programma di capitale della cultura del Mediterraneo

Nel 2026 Matera e Tetouan (Marocco) sono le due capitali della cultura e del dialogo nel Mediterraneo, titolo assegnato dall'Unione per il Mediterraneo e dalla Fondazione Anna Lindh. Il programma di Matera2026 è organizzato dal Comune e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 con il sostegno del Governo (Ministero della Cultura; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e della Regione Basilicata.Il programma si apre oggi (cerimonia inaugurale che inizia nel cantiere-evento del Teatro Duni e a seguire nei Sassi, con la presenza di autorità europee e nazionali) e si sviluppa sino al 28 novembre 2026.Per conoscere tutti i dettagli clicca sui linkore 17: cerimonia inaugurale del cantiere del Teatro Duniore 18.30: cantiere-evento sui ponteggi del Palazzo della Prefetturaore 19.00: strada-evento, passeggiata di spettacoli sulle vie per i Sassiore 20.45: laser e droni show