Domenica calcistica con il "derby del pane"

Si gioca alle ore 16.30 l'attesissima gara tra Team Altamura e Fc Matera, ad Altamura, per la 29esima giornata di serie D, girone H. Una partita in cui entrambe le formazioni sono motivate a fare punti. L'Altamura, guidata da Rogazzo, ha le ultime possibilità per riaffacciarsi alla zona play-off che si è distanziata per alcune ultime deludenti prestazioni mentre il Matera, ormai salvo grazie alla guida di Ciullo, vede negli specchietti proprio la squadra biancorossa che vuole raggiungere in classifica.I biglietti che Team Altamura ha messo a disposizione in pochissimo tempo si sono esauriti. Sono 500 ad averli in tasca per presentarsi al "D'Angelo". Alla breve trasferta a partecipare saranno sicuramente di più. La società altamurana aprirà il botteghino nel settore ospiti alle ore 15.00. E quindi altri potranno probabilmente essere accontentati.Questa è la vigilia. La partita è molto sentita. Tra le due tifoserie da tempo c'è rivalità e si respira aria di derby tanto che qualcuno l'ha chiamato. E anche su questo c'è competizione perché ciascuna città vanta il proprio pane come il migliore (oggettivamente va comunque detto che quello di Altamura venti anni fa è stato il primo in Europa a fregiarsi della denominazione di origine protetta e, in base alle statistiche, è il più conosciuto in Italia tanto da essere anche il più imitato). A ciascuno il suo, è il caso di dire. Giusto così.Di certo ad accomunare Altamura e Matera è l'orgoglio di appartenenza ai colori della propria città. Questo sì, è identico. Orgoglio che si riversa nella sfida calcistica in cui ciascuna tifoseria vuole vedere la propria squadra primeggiare per un pomeriggio da ricordare a lungo.