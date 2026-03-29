Team Altamura batte il Siracusa di misura

34ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CTeam Altamura - Siracusa 1-040' Millico (A)Nel match valevole per la 34ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C si affrontano Team Altamura e Siracusa allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura per consolidare la salvezza da una parte e provare ad acciuffarla dall'altra. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-0: la decide Millico col suo primo gol - bellissimo - in biancorosso.Mister Devis Mangia deve fare i conti con l'infermeria semipiena e oltre a Peschetola e Crimi deve rinunciare a Mbaye, Silletti e Curcio per squalifica. Scende in campo così: Alastra; Zazza, Poli, Esposito; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Doumbia, Grande; Millico, Simone. A disposizione: Viola, Suazo, Rosafio, Agostinelli, Florio, Celi, Falasca, Nicolao, Dimola, Fantoni.Prima frazione di gioco abbastanza noiosa per certi versi, quando al minuto 40 - nell' unica occasione del primo tempo - Grande sgattaiola tra le linee e serve lateralmente all'area di rigore Millico che pesca la giocata dal cilindro con un sinistro dolce e batte il portiere del Siracusa siglando la prima rete in maglia biancorossa e l'1-0 che concluderà così il primo tempo.La seconda frazione di gioco riparte col Siracusa che cerca di rimettere in piedi la gara e l'occasione capita al 62' con Valente, il cui tiro scheggia in pieno la traversa. I biancorossi si difendono - sprecando anche qualche occasione - e portano a casa una vittoria importantissima.Team Altamura momentaneamente all'11º posto in classifica con 43 punti. Appuntamento adesso per il 6 Aprile 2026, alle ore 12:30 per Sorrento-Team Altamura, valevole per la 35ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6.5 (84' Fantoni SV), Poli 6, Esposito 6; Mogentale 6.5, Nazzaro 6 (84' Falasca SV), Dipinto 6 (89' Nicolao SV), Doumbia 5.5 (70' Florio 6), Grande 6.5; Millico 7, Simone 6 (70' Agostinelli). Arbitro: Massari 6.5.