Per sciopero, lunedì possibili disagi in trasporti

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane possono verificarsi lunedì 18 maggio. L'Unione Sindacale di Base (USB) di Basilicata ha comunicato l'adesione allo Sciopero generale della durata di 24 ore per l'intera giornata di lavoro, per tutte le categorie pubbliche e private, proclamato dalla stessa sigla sindacale, in data 7 maggio 2026.Lo sciopero è stato indetto per le seguenti motivazioni: peggioramento della situazione mondiale, con allargamento dei fronti di guerra che oltre a produrre migliaia di morti ha conseguenze gravissime sul piano geopolitico ed economico per tutto il mondo e anche per il nostro Paese; "aggressività nei confronti di ogni iniziativa di pace intesa a fermare le politiche di guerra, il genocidio del popolo Palestinese, l'aggressione al Libano"; blocco della Global Sumud Flotilla, fermo delle imbarcazioni dirette a Gaza, tra cui anche di una imbarcazione italiana, e arresto di due pacifisti trattenuti nelle carceri israeliane; minacce di invasione nei confronti di Paesi sovrani da parte degli Stati Uniti come il Venezuela e Cuba; "pesanti effetti delle guerre in atto sui prezzi dei beni energetici e avvio di una nuova ondata inflazionistica destinata ad abbattersi su lavoratori, pensionati, studenti e cittadini che già stanno scontando il mancato adeguamento di salari e pensioni al costo della vita dal 2022"; "distrazione di fondi pubblici utili a finanziare salari, pensioni, sanità, scuola, politica dell'abitare e altri servizi essenziali verso i piani di riarmo destinati ad arrivare al 5% del PIL entro pochi anni; indisponibilità del Governo italiano ad operare sugli utili delle società energetiche e del sistema bancario per riequilibrare il peso della crisi che oggi, e per lungo tempo, sarà destinata a gravare sui lavoratori e sulle loro famiglie".Saranno comunque assicurati i servizi che rientrano nelle fasce orarie di garanzia, ossia dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30. Ulteriori info e orari dei servizi garantiti durante lo sciopero sono disponibili sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il Call Center al numero verde 800.050.500.