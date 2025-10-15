Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana

raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, caserme;

pulizia dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale.

Per i servizi pubblici essenziali le segreterie nazionali Cgil - Uil hanno proclamato lo sciopero generale nazionale per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025 e le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno comunicato l'adesione allo stesso. Tra i servizi pubblici essenziali rientra l'igiene urbana, quindi possono esserci disagi: i mastelli dell'umido (organico) potrebbero non essere svuotati e le strade non pulite e spazzate.Infatti la società Teknoservice, affidataria del servizio di igiene urbana, ha comunicato al Comune che "potrebbe non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di igiene urbana a causa della proclamazione di sciopero nazionale generale del 17 ottobre 2025".Come previsto dalla vigente normativa in materia, invece, saranno garantiti i servizi pubblici essenziali, così come individuati dall'art. 8 dell'Accordo Nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e Fise e Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, tra i quali: