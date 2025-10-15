Lavoratori della Teknoservice
Lavoratori della Teknoservice
La città

Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana

Per la raccolta differenziata porta-a-porta

Altamura - mercoledì 15 ottobre 2025 09.00
Per i servizi pubblici essenziali le segreterie nazionali Cgil - Uil hanno proclamato lo sciopero generale nazionale per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025 e le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno comunicato l'adesione allo stesso. Tra i servizi pubblici essenziali rientra l'igiene urbana, quindi possono esserci disagi: i mastelli dell'umido (organico) potrebbero non essere svuotati e le strade non pulite e spazzate.

Infatti la società Teknoservice, affidataria del servizio di igiene urbana, ha comunicato al Comune che "potrebbe non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di igiene urbana a causa della proclamazione di sciopero nazionale generale del 17 ottobre 2025".

Come previsto dalla vigente normativa in materia, invece, saranno garantiti i servizi pubblici essenziali, così come individuati dall'art. 8 dell'Accordo Nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e Fise e Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, tra i quali:
  • raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, caserme;
  • pulizia dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale.
  • Raccolta differenziata
  • Sciopero
Altri contenuti a tema
Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti Raduno in piazza Resistenza e corteo sino al Comune
Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi Trasporti Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi Per treni e autobus delle Ferrovie appulo lucane
Raccolta differenziata: la situazione aggiornata in Puglia Territorio Raccolta differenziata: la situazione aggiornata in Puglia Presentato dossier Comuni Ricicloni
Sciopero dei servizi essenziali, possibili disagi in raccolta rifiuti Sciopero dei servizi essenziali, possibili disagi in raccolta rifiuti Nella giornata di venerdì 29 novembre
Sciopero dei trasporti pubblici: venerdì possibili disagi Trasporti Sciopero dei trasporti pubblici: venerdì possibili disagi L'avviso di Ferrovie Appulo Lucane
Cartoni delle attività commerciali, Comune mette a disposizione i carrelli Cartoni delle attività commerciali, Comune mette a disposizione i carrelli Avviso pubblico per 50 "roll container"
Pochi impianti per rifiuti, la Regione stanzia fondi per i Comuni Territorio Pochi impianti per rifiuti, la Regione stanzia fondi per i Comuni Per evitare aumenti della Tari
1 Rifiuti mischiati e buste di plastica: troppi errori per l'organico Rifiuti mischiati e buste di plastica: troppi errori per l'organico Appello del Comune alla cittadinanza e soprattutto alle utenze "non domestiche"
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
17 ottobre 2025 Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
17 ottobre 2025 Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
16 ottobre 2025 Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
16 ottobre 2025 Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
Un progetto universitario per Campo 65
16 ottobre 2025 Un progetto universitario per Campo 65
Allerta meteo per pioggia
15 ottobre 2025 Allerta meteo per pioggia
Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
15 ottobre 2025 Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
14 ottobre 2025 Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
14 ottobre 2025 Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
14 ottobre 2025 Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
Sostegno a persone con disabilità gravissima
13 ottobre 2025 Sostegno a persone con disabilità gravissima
Una domenica in bici in piazza Stazione
13 ottobre 2025 Una domenica in bici in piazza Stazione
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.