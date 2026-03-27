Raccolta differenziata: i Comuni della Murgia sono "ricicloni"

Nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia, i dati del rapporto Legambiente dei Comuni Ricicloni 2025 confermano che la raccolta differenziata è cresciuta significativamente grazie alla collaborazione tra amministrazioni comunali, gestori dei servizi pubblici e cittadini. I 7 Comuni sono tutti "ricicloni", vale a dire che hanno superato il 65% e grazie a questo obiettivo raggiunto i cittadini di Altamura, Gravina, Santeramo, Toritto, Grumo, Poggiorsini e Cassano non pagheranno l'ecotassa che sarebbe stata un aggravio sulla Tari.Poggiorsini, con 1.275 abitanti, raggiunge un eccellente 83,0% di raccolta differenziata, mentre Santeramo in Colle, con 25.648 abitanti, arriva al 76,5%. Anche Toritto, con 7.972 abitanti, registra il 77,7%, confermando che anche i piccoli centri possono essere virtuosi. Grumo Appula, con 12.075 abitanti, ottiene il 74,6%, Altamura, il comune più popoloso con 70.163 abitanti, il 74,3%, Cassano delle Murge, con 15.126 abitanti, il 69,6%, e Gravina in Puglia, con 42.146 abitanti, il 67,3%, percentuali che testimoniano un percorso di crescita costante.Un ruolo decisivo è svolto dai cittadini: il rispetto delle regole della raccolta differenziata, la corretta separazione dei rifiuti e la collaborazione con il servizio pubblico sono fondamentali per il buon funzionamento della filiera. Ogni gesto responsabile migliora l'efficienza della raccolta, riduce i rifiuti indifferenziati e favorisce il recupero di materiali da reintrodurre nel ciclo produttivo.