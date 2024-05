Cartoni delle attività commerciali, Comune mette a disposizione i carrelli

L'Amministrazione Comunale intende individuare utenze non domestiche, interessate alla concessione in comodato d'uso gratuito di carrelli (roll-container) per la raccolta dei cartoni. Sono i contenitori cilindrici, aperti nella parte superiore, in cui si possono inserire i cartoni. Molte attività commerciali ne sono già in possesso.L'iniziativa è finalizzata a rimuovere la presenza, lungo le strade urbane, di rifiuti costituiti da imballaggi in cartone prodotti delle utenze non domestiche, che frequentemente non vengono correttamente impilati e, soprattutto nelle giornate di maltempo, invadono la carreggiata creando potenziali rischi per la circolazione stradale e incidono negativamente sul decoro urbano.Per utenze non domestiche si intendono: "le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere". Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14-06-2024.La domanda per la concessione in comodato d'uso gratuito può essere presentata da utenze non domestiche ricadenti nell'aree di raccolta "Centro Storico", "Zona A" e "Zona B" del Comune di Altamura e regolarmente iscritte al ruolo TARI