Sciopero nazionale 11 aprile, possibili disagi per servizio rifiuti e per trasporti

Possono pertanto verificarsi disagi nei servizi ordinari, in particolar modo nei servizi e nei trasporti. Segnaliamo gli avvisi del Comune per il servizio di igiene urbana e delle Ferrovie Appulo Lucane.Si rende noto che le segreterie nazionali FP CGIL - UIL e quelle regionali e provinciali FIADEL - F.P. - CGIL hanno proclamato, per giovedì 11 Aprile 2024, sciopero generale di 4 ore. La società Teknoservice, affidataria del servizio di igiene urbana, ha comunicato al Comune che potrebbe non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di igiene urbana.Tuttavia, si informa inoltre che - come previsto dalla vigente normativa in materia - saranno garantiti i servizi pubblici essenziali, così come individuati dall'art. 8 dell'Accordo Nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e Fise e Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, tra i quali: raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge; raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, caserme; pulizia dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale.Le segreterie regionali sindacali FILT-CGIL E UILTRASPORTI di PUGLIA e di BASILICATA hanno aderito allo sciopero nazionale confederale settori privati di 4 ore proclamato per giovedì 11 APRILE 2024, dalle ore 19.30 alle ore 23.30. Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: zero morti sul lavoro: la sicurezza non è un'opzione; riforma fiscale giusta: equità per lavoratori e pensionati; nuovo modello sociale: imprese sostenibili, persone al centro. Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente.