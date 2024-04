Promozione in Lega Pro - serie C, Team Altamura prepara tre giorni di festa

Saranno tre giorni di festa allo stadio D'Angelo (5, 6 e 7 maggio) per la promozione del Team Altamura in Lega Pro - serie C. Lo ha comunicato Team Altamura che ha rilasciato un comunicato in cui ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all'importante risultato sportivo. Città in festa e anche i commenti sono all'insegna dell'entusiasmo.Si è scritta una delle pagine più belle della storia della città di Altamura. Finalmente, per la prima volta, siamo nel terzo campionato nazionale. Il nostro calcio è tornato a ruggire con orgoglio. Siamo Noi i Leoni, siamo Noi i Campioni! È stato un viaggio incredibile, un viaggio pieno di speranze, di sfide, di sofferenza, di prestazioni memorabili e di vittorie decisive, che hanno reso e renderanno la stagione calcistica 2023 -2024 indimenticabile.Grazie a voi calciatori per l'incredibile impresa che avete compiuto. Ci avete dimostrato che il calcio non è solo un insieme di talenti individuali, ma un esempio di coesione, passione e dedizione, e che il vero successo arriva quando si lavora tutti, all'unisono, verso un obiettivo comune. Il vostro spirito di squadra, la vostra correttezza, la vostra tenacia, il rispetto dei colori biancorossi, dentro e fuori dal campo, sono stati e sono l'esempio tangibile dei valori che la Società ha sempre promosso. Grazie al nostro allenatore, per la sua guida esperta e per la sua visione strategica, che hanno permesso a questo gruppo di esprimersi al meglio e di continuare a crescere. Mister Giacomarro, tu hai reso la nostra Team una squadra vincente, oltre che la più bella da guardare. Grazie allo staff tecnico, che ha supportato la squadra in ogni momento, sempre attento e vicino ai giocatori. Grazie alla dirigenza e ai soci, che con passione e lungimiranza hanno fornito le risorse e il sostegno necessari per navigare la stagione con successo. Una società modello, una vera e propria famiglia, un valore aggiunto incredibile. Grazie ai tifosi per il sostegno appassionato e immancabile alla squadra, partita dopo partita. La vostra energia è stata il motore dell'entusiasmo e della grinta di questa macchina perfetta.Non è solo il risultato finale che conta oggi, ma anche il cammino percorso insieme, la crescita della nostra grande famiglia bianco rossa. Ecco perché questa festa, tanto attesa e meritata, è la festa di tutti, della squadra, della società, della nostra città, degli Altamurani: ciascuno ha dato un contributo inestimabile alla magnifica esperienza che questa stagione è stata. Siamo consapevoli che il futuro ha in serbo sfide ancora più impegnative, ma noi Ci crediamo, ora C siamo e Ci saremo, anche nel terzo campionato nazionale, e proveremo ancora a scrivere e ad aggiungere altre pagine gloriose nella storia della Team Altamura. Il meglio deve ancora venire! VI ASPETTIAMO IL 5, 6 e 7 MAGGIO ALLO STADIO D'ANGELO PER FESTEGGIARE LA SERIE C!Sindaco Vitantonio Petronella: "Un campionato entusiasmante, sin dalla prima partita. Complimenti e grazie alla società, ai dirigenti allo staff tecnico che hanno allestito una squadra vincente. Congratulazioni a mister Giacomarro, a tutto lo staff tecnico e alla squadra. Questa è una grande festa per Altamura e per i nostri colori per la promozione nella Lega Pro - Serie C. Un traguardo che era molto ambizioso e che tutti i protagonisti di questa grande sfida sportiva sono riusciti a tagliare, regalando enormi emozioni alla città e alla tifoseria. E' stato bello vedere famiglie e tanti ragazzi e ragazze, donne e uomini che, domenica dopo domenica, si sono appassionati.La Lega Pro - Serie C sarà un palcoscenico prestigioso e bellissimo che vedrà squadre, anche blasonate, sfidare la nostra Team Altamura. Sono certo che la dirigenza è già al lavoro. Anche l'Amministrazione comunale sta facendo e farà la sua parte per i necessari adeguamenti allo stadio D'Angelo. Colgo l'occasione per invitare tutto il Consiglio Comunale, nella seduta di approvazione del rendiconto del 29 e 30 aprile 2024, dato l'interesse condiviso verso questa squadra, ad acconsentire in modo da garantire il finanziamento totale previsto per l'esecuzione dei lavori. Adesso, godiamoci la festa. E ancora un grazie a tutti gli artefici di questo successo."Consigliere comunale Giovanni Saponaro: "Domenica è stata scritta una pagina importantissima per lo sport altamurano. Il ritorno nei professionisti dopo 27 anni è avvenuto in modalità completamente diversa dalle precedenti occasioni. Alla base di questa vittoria c'è un gruppo di imprenditori/tifosi che hanno potenzialità e voglia per continuare nell'impresa/sogno. Mi piace pensare che il trionfo di domenica non sia il punto di arrivo, bensì quello di partenza. Serve, però, ora pianificare un progetto a medio termine per potenziare quello esistente e aumentarne la sostenibilità. Ciò che oggi vediamo come qualcosa di straordinario deve diventare ordinario per la nostra Città. L'adeguamento dello Stadio è necessario ed urgente, ma bisogna subito iniziare a progettarne uno nuovo, più grande, più funzionale, più moderno.Bisogna creare le condizioni per far nascere un settore giovanile qualificato che possa attrarre i migliori talenti dell'area murgiana e che possa servire da serbatoio per la prima squadra. Bisogna dare dignità anche al Campo Cagnazzi ed a tutto il movimento giovanile, dotandolo del manto sintetico in attesa di definirne il suo futuro. Non poniamoci limiti, Altamura può e deve puntare in alto, ma c'è bisogno del supporto di tutti, in ogni ambito. Complimenti a tutta la dirigenza della Team Altamura, a chi è sempre stato in prima linea ed a chi ha svolto il proprio compito dietro le quinte… avete svolto un lavoro straordinario! Complimenti ai gruppi organizzati della tifoseria che, in ogni occasione, non hanno fatto mancare il loro sostegno, regalandoci spettacoli e coreografie di serie superiore. Complimenti a tutta la Città per aver sostenuto la squadra e per aver riscoperto l'orgoglio di essere Altamurani. Grazie agli imprenditori ed agli sponsor per aver sostenuto questa entusiasmante cavalcata. Vincere non è MAI facile… ma con l'aiuto di tutti si può sognare! Forza Altamura".