Team Altamura: ora è un dominio, +10 dalla seconda

Ora è un dominio targato Team Altamura nel girone H di serie D. Terza vittoria consecutiva e 18esima partita utile consecutiva. Dieci punti dalla seconda classificata Martina, oggi fermata in casa del Nardò (1-1) e avversaria della prossima sfida. Loiodice capocannoniere. Migliore difesa del campionato: da sei gare Fernandes conserva la porta inviolata). E la serie C è sempre più vicina per la promozione diretta.Parla biancorosso il campionato con una domenica che si rivela di nuovo vincente sul campo e con un ulteriore allungo in classifica. Al "D'Angelo" la squadra di Giacomarro batte 2-0 l'Angri. La squadra altamurana sblocca il risultato negli ultimi dieci minuti e va in gol con Saraniti (deviazione decisiva di Costanzo che beffa il proprio portiere) e con Loiodice, con tiro a giro dall'area piccola.Primo tempo con poche emozioni. Nella ripresa Giacomarro inserisce Lattanzio e l'attacco si movimenta. Dal 25' in poi della ripresa è solo Altamura. Prima del vantaggio, due occasioni in area per Maccioni ma è impreciso. E' solo questione di minuti: l'Angri vuol portare a casa un punto buono visto che in classifica si trova in zona pericolo; Team ci crede e fa sua la partita con i due guizzi vincenti nel finale.Al termine del girone di ritorno mancano 8 partite. Giacomarro continua a predicare prudenza anche perché la prossima gara è a Martina Franca. Mentre l'Altamura prosegue la sua corsa solitaria, nel frattempo in zona play-off si è inserita anche la Fidelis Andria mentre il Matera è stato fermato sul pareggio dal Gelbison."Stiamo meritando quello che abbiamo, è guadagnato domenica dopo domenica", ha commentato il tecnico alla fine della gara. "Manca poco per arrivare all'obiettivo che tutti vogliamo - ha aggiunto - i ragazzi stanno facendo un campionato importante, sono contento".