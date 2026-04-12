Team - Giugliano
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Calcio

Team Altamura, centrata la seconda salvezza consecutiva

Il pareggio (1-1) col Giugliano basta per assicurarsi la Serie C

Altamura - domenica 12 aprile 2026 16.33
36ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Giugliano 1-1
45' Grande (A), 88' Zammarini (G).

Nel match valevole per la 36ª e terzultima giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C si affrontano Team Altamura e Giugliano allo stadio "D'Angelo" di Altamura. Biancorossi alla ricerca della salvezza aritmetica - con 1 punto - e per prendersi un posto dei playoff, padroni di casa invece che cercano punti per salvarsi. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-1: il pareggio è sufficiente a decretare che i biancorossi sono aritmeticamente salvi a 2 giornate dalla fine.

Mister Devis Mangia schiera il seguente undici e scende in campo così: Alastra; Mogentale, Zazza, Poli, Falasca; Dipinto, Doumbia, Grande; Peschetola; Rosafio, Curcio.
A disposizione: Viola, Crimi, Suazo, Simone, Florio, Esposito, Millico, Nicolao, Albajarami, Dimola, Fantoni.

Prima frazione di gioco con un Team Altamura che parte col piede giusto. Nei minuti iniziali palo di Peschetola e occasione per Grande, di poco fuori. Il Giugliano pareggia il conteggio dei legni con Balde ma poco prima dello scadere incursione di Grande - 6º centro stagionale - su assist di Curcio e sigla il momentaneo vantaggio dell'1-0, col quale si va all'intervallo.

Nella seconda frazione di gioco partita più equilibrata e più di pulizia per il Team Altamura che, avanti di un gol, gestisce e si difende sugli attacchi avversari. Ma alla prima occasione degli ospiti, la disattenzione biancorossa costa caro e Zammarini pareggia i conti al minuto 88. Al termine dei 7 minuti di recupero concessi, il match termina 1-1, che certifica la salvezza aritmeticamente per il Team Altamura e l'anno prossimo giocherà nuovamente il campionato di Serie C.

Team Altamura momentaneamente all'11º posto - in attesa del Potenza - in classifica con 44 punti. Appuntamento adesso per il 19 Aprile 2026, alle ore 20:30 per Audace Cerignola-Team Altamura, valevole per la 37ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6.5; Mogentale 6, Zazza 6, Poli 6, Falasca 6; Dipinto 6 (90' Simone SV), Doumbia 6.5, Grande 7 (76' Esposito SV); Peschetola 6.5 (65' Crimi 5.5); Rosafio 6 (76' Millico SV), Curcio 6.5. Arbitro: Iacobellis 6.
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