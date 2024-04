Team Altamura: la promozione in serie C è a un passo

Il traguardo è sempre più vicino. E domenica, se tutto va secondo pronostico, con tutti gli scongiuri del caso per i superstiziosi, potrebbe arrivare anche il sigillo dell'aritmetica. La promozione in serie C è davvero ad un passo. Tre giornate al termine, + 7 dal Martina che continua a tenere il passo e oggi ha vinto 0-3 contro l'ultima della classe Santa Maria Cilento. Su nove punti in palio, al Team Altamura basta una sola vittoria. Domenica prossima si gioca in casa, arriva il Gallipoli. Sarebbe il massimo.Oggi, per la 31esima giornata, Team Altamura ha vinto in trasferta contro la Paganese: risultato finale 1-2. Team in vantaggio nel primo tempo con una rete di Logoluso, al termine di una triangolazione con Addiego Mobilio in area. Al 90' il pareggio dei padroni di casa e sembrava chiuso. Ma la squadra di Giacomarro ha fatto valere ancora una volta la ferrea legge della capolista che non molla mai, nonostante la stanchezza di essere in testa alla classifica e di dover vincere sempre sin dall'inizio del campionato. E al 97' è arrivata la rete decisiva di Saraniti.C'è già grande fermento. C'è voglia di festeggiare. La tifoseria freme. E oggi una bella rappresentanza era a Pagani, a gioire per un'altra vittoria che è maturata con qualche brivido nel finale.Le prossime gare a confronto fra Team e Martina:domenica 21 aprile - 32esima di campionato: Team Altamura - Gallipoli (all'andata 2-0 per l'Altamura); Martina-Barletta (all'andata 5-2 per i martinesi);domenica 28 aprile - 33esima di campionato: Bitonto-Team Altamura (all'andata vittoria per l'Altamura 2-1); Matera-Martina (all'andata 2-0 per i martinesi);domenica 5 maggio - 34esima di campionato: Team Altamura-Matera (all'andata vittoria biancorossa per 1-0); Martina-Gallipoli (all'andata vittoria in trasferta dei martinesi per 2-0).