Team Altamura, vittoria nel testa-coda

Una partita in meno nel cammino per la promozione in serie C

Con un gol nella ripresa di Saraniti, servito in area da Loiodice, Team Altamura si aggiudica la vittoria nel testa-coda contro il Santa Maria Cilento. Risultato finale: 1-0. A prescindere dalle posizioni in classifica, i salernitani hanno resistito a lungo e per i ragazzi di Giacomarro non è stata una partita semplice. Alla fine, importante è stato aver ripreso il ruolino di marcia vincente, interrotto domenica scorsa a Martina Franca.Una partita in meno nel cammino per la promozione in serie C.Sugli altri campi da segnalare la vittoria del Nardò e il rocambolesco pareggio del Gravina in casa contro il Barletta. Per quello che riguarda più da vicino il Team, occorre attendere il risultato della gara del Martina contro il Fasano.Proprio il Fasano è la prossima avversaria dell'Altamura, impegnata in trasferta, nel turno infrasettimanale che si gioca giovedì.(seguono altre notizie)