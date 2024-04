Team Altamura: si prepara la festa biancorossa

Team Altamura "chiama" la festa biancorossa. Domenica, in casa contro il Gallipoli, nella terzultima giornata della serie D (girone H) la squadra di Giacomarro è fermamente intenzionata a conquistare la promozione in serie C. E' solo una questione di aritmetica, ormai. Nel corso della stagione Team Altamura è stata l'indiscussa protagonista.Lanciata l'iniziativa "Coloriamo la città di biancorosso" per mostrare l'orgoglio e il sostegno per la squadra di calcio che per la prima volta, dopo la riforma dei campionati, "vede" vicina la Lega Pro. In passato l'Altamura calcio ha ottenuto due volte la promozione in serie C2 (distinzione che oggi non esiste più perché la Lega Pro è un'unica categoria anche se divisa in tre gironi).La società rivolge l'invito pubblico: "Vi invitiamo tutti ad appendere sciarpe, bandiere e ogni altro simbolo biancorosso ai vostri balconi, finestre e ovunque sia visibile! Facciamo sentire il nostro tifo, la nostra passione e il nostro sostegno".