Calcio a 5: la Soccer Altamura si prepara ai play-off

Termina con un pareggio la regular season della Soccer Altamura nel girone C del campionato nazionale di serie B femminile di calcio a 5. La squadra altamurana, impegnata in casa della Nox Molfetta, per la 21^ giornata, non va oltre il risultato di 2 a 2, in una partita molto più importante per le padrone di casa, alla ricerca di un posto nei play-off, che per le altamurane.Parte bene la Soccer al tiro con Pedroso, respinto da tempesta, sull'altro fronte ci prova Dell'Ernia con Russo che risponde di piede. Poi, ci prova Mezzatesta, servita in profondità, ma il suo diagonale va fuori di poco, mentre la Soccer spreca due ghiotte opportunità con Difonzo e Pedroso. Il risultato si sblocca al 9': De Siqueira, dalla sinistra, vede il movimento sull'altro lato di Dell'Edera che sorprende la difesa biancorossa e supera Russo in uscita. La Soccer impiega qualche minuto a reagire, ma al 13' riesce a pareggiare: sugli sviluppi di un angolo, Castro, dall'out sinistro cerca di servire Pedroso a centro area, la palla, deviata da un difensore, finisce preda di Difonzo che, di giustezza, metta la palla in rete. Un minuto più tardi la rimonta altamurana è completata con Pedroso che supera Tempesta sugli sviluppi di un angolo. Timida la risposta della Nox Molfetta che, a parte un diagonale di Dell'Ernia deviato in angolo da Russo, non riesce ad impensierire la difesa altamurana.Ad inizio ripresa, la Soccer va vicina al tris con Difonzo che, dopo una triangolazione con Lorusso, tenta di sorprendere Tempesta con uno scavetto, ma il portiere di casa risponde presente. Poco dopo, invece, arriva il pareggio della Nox con Prestes che, dalla distanza, fulmina Russo con un tiro sotto la traversa. La Soccer cerca subito di replicare, ma Difonzo pecca ancora di precisione. Poi, è Pedroso a presentarsi da sola in area dopo una bella serpentina, ma Tempesta è brava in uscita. Qualche minuto dopo, opportunità per Bati ma Russo respinge, mentre sul ribaltamento di fronte è Maffei, da ottima posizione, a mancare il gol del nuovo vantaggio. Nell'ultimo quarto di partita, nonostante un buon ritmo, da segnalare solo un'azione per parte, prima il tentativo in diagonale di Difonzo deviato in angolo da Tempesta, poi il colpo di desta di Dell'Ernia, su lancio lungo, e volo plastico di Russo a deviare la palla oltre la traversa. Alla due squadre, il pareggio sembra andare bene e, così, il risultato non cambia più: è 2 a 2.NOX MOLFETTA - SOCCER ALTAMURA 2-2Nox Molfetta: Tempesta, Dell'Ernia, Stoia, Pati, Mezzatesta, Cangiano, Mazzuoccolo, Prestes, Liuzzo, De Siqueira, Bufo, Narsete. Allenatore: Alessandra De Bari.Soccer Altamura: Russo, Lorusso, Maffei, Carone, Difonzo, Tragni, Minafra, Plevano, Habib, Pedroso, Castro, Piccolini. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Arbitri: Maria Teresa Cassano di Policoro Alessandro Carella di MateraCronometrista: Francesco D'Acciò di Molfetta.Marcatori: 2'33" pt Dell'Ernia (M), 12'26" Difonzo (A), 13'35" Pedroso (A); 3'24" Prestes (M).Falli: 2-1, 0-3.Ammoniti: Lorusso (A).