Soccer Altamura, solo un pari nello scontro diretto

Solo un punto nella trasferta marchigiana a Chiaravalle, in casa della capolista, per la Soccer Altamura. Nello scontro diretto, della 13^ giornata del girone C del campionato difemminile, trafinisce 0-0. Un pareggio che va benissimo alle padrone di casa che mantengono quattro lunghezze di vantaggio ma non alle altamurane che adesso devono sperare in qualche passo falso delle marchigiane e macinare vittorie senza sosta.Per la gara di sabato Misterdeve rinunciare ancora una volta a De Castro, in distinta solo per onore di firma. I primi minuti di partita sono molto equilibrati e per il primo tiro in porta bisogna arrivare al 5' con Difonzo che, dalla distanza, chiama in causa Moczik che, in due tempi, riesce a bloccare la sfera. Qualche minuto dopo occasionissima per Ogara che, dopo aver ricevuto palla da Pedroso, sola contro il portiere, conclude centralmente. Il primo squillo delle padrone di casa arriva all'9' con un tiro di Taioli, sugli sviluppi di un corner, che trova la pronta risposta di Russo che si ripete poco dopo su Venturini. Al 10' ancora grandissima occasione per la Soccer con Pedroso il cui tiro quasi a botta sicura viene parato d Moczik, sul fronte opposto ancora Russo sugli scudi con una bella parata su tiro da fuori di Venturini. Nel frattempo le padrone di casa hanno raggiunto già il bonus dei falli, ma la Soccer non ne approfitta e anzi, con quasi cinque minuti da giocare, raggiunge anche i cinque falli e, infatti, a pochi secondi dal riposo, l'Atletico Chiaravalle usufruisce di un tiro libero calciato da Taioli che, fortunatamente, centra la base del palo.La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo anche se la Soccer Altamura sembra soffrire maggiormente la pressione dell'Atletico Chiaravalle che, infatti, dopo aver preso le misure alla difesa altamurana, sfiora il vantaggio con Nicoletti Pini che trova una strepitosa risposta di Russo. Le altamurane cercano di allentare la pressione ma, a parte qualche tiro fuori, non riescono ad essere incisive. Gli ultimi cinque minuti di partita sono di sofferenza per la Soccer che, aiutata da Russo, ottima su Venturini e Loth, riesce a mantenere la porta inviolata fino al fischio finale.Con questo pareggio, entrambe le squadre mantengono l'imbattibilità in campionato. Domenica prossima al PalaPiccinni, la Soccer Altamura ritrova la Futsal Prandone, per il primo turno di Coppa Italia. In caso di vittoria, la squadra altamurana sfiderà la vincente tra Atletico Chiaravalle e Virtus Cap San Michele.: Moczik, Donati, Ferroni, Magnanti, De Brito, Cea, Loth, Nicoletti Pini, Taioli, Venturini, Lanzarotti. Allenatore: Nicolò Molinelli.: Russo, Lorusso, Maffei, Ogara, Carone, Difonzo, Rinaldi, Minafra, Plevano, Pedroso, De Castro, Piccolini. Allenatore: Vincenzo Tassielli.: Francesco Salmoiraghi di Bologna e Francesco Moschella di Bologna.: Nicola Petruzzelli di Macerata.: De Brito (C); Plevano (S): 5-6, 1-2.