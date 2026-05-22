I giovani e l'intelligenza artificiale

incontri;

laboratori per studenti e aziende (AILab) che affrontano il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale nel lavoro, nella cura, nella società e nell'educazione;

spettacoli serali: stasera dj set e domani spettacolo di magia;

altri momenti di riflessione.

Inizia stasera e si conclude domenica mattina il "Cantiere francescano", un programma organizzato dalla Pastorale giovanile dei Frati Minori di Puglia e Molise. L'evento prevede, principalmente in piazza Duomo:Per l'alto valore educativo e sociale, l'Amministrazione comunale sostiene l'iniziativa, in linea con le proprie finalità programmatiche di favorire l'aggregazione giovanile e la riflessione su temi di grande attualità come in questo caso l'intelligenza artificiale e le nuove sfide tecnologiche ed educative