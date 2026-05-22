Associazioni
I giovani e l'intelligenza artificiale
Dialoghi e festa con il Cantiere francescano ad Altamura
Altamura - venerdì 22 maggio 2026 18.34
Inizia stasera e si conclude domenica mattina il "Cantiere francescano", un programma organizzato dalla Pastorale giovanile dei Frati Minori di Puglia e Molise. L'evento prevede, principalmente in piazza Duomo:
- incontri;
- laboratori per studenti e aziende (AILab) che affrontano il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale nel lavoro, nella cura, nella società e nell'educazione;
- spettacoli serali: stasera dj set e domani spettacolo di magia;
- altri momenti di riflessione.