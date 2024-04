La Soccer Altamura spera ancora

Ritorno in campo vittorioso per la Soccer Altamura nel girone C del campionato di serie B femminile. La squadra biancorossa, impegnata tra le mura amiche del PalaPiccinni contro il Centro Storico Montesilvano, per la 20^ giornata, liquida la pratica contro l'ultima della classe, retrocessa già da qualche giornata, con un poker di reti. 4 a 0 il risultato finale di una partita il cui risultato non è mai stato in discussione.Continua la rincorsa all'Atletico Chiaravalle che mantiene il primato, con un punto di vantaggio sulla squadra altamurana. E mancano solo due gare al termine. Adesso il campionato si ferma nuovamente per le Final Four di Coppa Italia, per poi riprendere il 21 aprile con la Soccer Altamura impegnata in casa della Nox Molfetta.Cronaca della garaLa Soccer Altamura, pur giocando sotto ritmo, sin dalle prime battute, mantiene quasi sempre il pallino del gioco e, dopo un tentativo di Pedroso da fuori, terminato di poco fuori, sblocca il risultato al 5' con Difonzo che, dopo una palla persa dalla retroguardia ospite, infila Troccoli con un bel diagonale. Per il raddoppio bisogna attende meno di un minuto: questa volta capitan Difonzo veste i panni dell'assist-woman e serve a centro area Pedroso che, con un tiro a volo, supera l'estro ospite. Forte del doppio vantaggio, la squadra di Vincenzo Tassielli tira i remi in barca, rallentando notevolmente il ritmo della propria manovra. Al 13', comunque, arriva il terzo gol altamurano che porta nuovamente la firma di Pedroso che, di testa, su assistenza di Habib, segna il 19 gol stagionale. Nell'ultima parte del primo tempo, nient'altro da segnalare: si va al riposo con la Soccer avanti per 3 a 0.Nella ripresa, Piccolini sostituisce Russo mentre la partita scivola via senza particolari sussulti. A rendersi pericolosa è la squadra ospite che, a metà frazione, va vicina al gol con Conte che, però, è fermata dal provvidenziale salvataggio di Tragni. Poco dopo, è Piccolini a guadagnarsi un bel voto quando riesce a sventare un'azione personale di Provenzano, mentre al 15' è Minafra a sfiorare il gol ma Troccoli risponde presente. La calcettista biancorossa, ritornata in squadra dopo alcuni mesi di assenza, ci riprova un minuto più tardi ma il suo tiro da ottima posizione termina sull'esterno della rete. Infine, poco dopo il 17' arriva il gol del definitivo 4 a 0 grazie a Dimita che, dopo essersi involata sulla fascia destra, resiste alla pressione di un'avversaria e con un tiro dal limite segna il primo gol stagionale.SOCCER ALTAMURA - CENTRO STORICO MONTESILVANO 4-0Soccer Altamura: Russo, Lorusso, Maffei, Dimita, Difonzo, Tragni, Tredici, Minafra, Pedroso, Habib, Castro, Piccolini. Allenatore: Vincenzo TassielliCentro Storico Montesilvano: Troccoli, Provenzano, Conte, Carota, Pasqualone, Giacinto, Colatriani, Colleluori. Allenatore: Maria Fracchiolla.Arbitri: Jacopo Giannelli di Bari e Nicolò De Nicolo di Molfetta.Cronometrista: Giuseppe Massimilian Tupputi di Barletta.Marcatori: 4'18" pt Difonzo (A), 5'03" pt Pedroso (A), 12'34" pt Pedroso (A); 17'06" Dimita (A).Falli: 0-0, 1-1.