Soccer Altamura: prima gara di Coppa Italia

Per la Soccer Altamura (serie B di calcio a 5) inizia oggi l'avventura di Coppa italia nazionale. Primo turno: gara in casa al PalaPiccinni, alle ore 17.00 (ingresso gratuito), contro il Futsal Prandone. La società invita la tifoseria a essere presente in modo massiccio per sostenere la squadra guidata dal tecnico Tassielli.Fa il suo esordio la nuova arrivata Mallda Habib Mohamed, 22enne spagnola, che ha vestito la maglia della nazionale del Marocco. Operazione di mercato, condotta insieme alla lucana Cmb Futsal, con cui la società altamurana vuole fare meglio sia in Coppa Italia che nel prosieguo del campionato in cui è seconda alle spalle del Chiaravalle.La nuova giocatrice biancorossa può coprire sia il ruolo di laterale che di pivot. Ha iniziato a giocare a calcio da giovanissima nelle categorie inferiori, per poi, esordire, all'età di 14 anni, con la maglia della C.D. Ercole nella seconda divisione spagnola, categoria che l'ha vista protagonista anche nelle tre stagioni successive. Molto motivata a dare il suo contributo alla Soccer per raggiungere gli obiettivi prefissati.