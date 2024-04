C siamo: Team Altamura conquista la promozione

Tutto è un tripudio biancorosso. Team Altamura conquista la promozione in Lega Pro - Serie C. E' la terza volta nella storia calcistica locale che l'Altamura accede al campionato professionistico ma con una differenza: nelle due volte precedenti, era la C2. Quindi, un salto di categoria ancora più importante.Al D'Angelo, nella terzultima giornata, la squadra di Giacomarro ha battuto il Gallipoli per 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa è arrivato - in gergo pugilistico - l'uno-due del ko. Prima Loiodice su calcio di rigore, procurato da Lattanzio. Tiro angolato, il portiere intuisce la direzione ma non arriva. E non poteva che essere lui a mettere il sigillo: il bomber, uno dei protagonisti di questa squadra e di tutto il campionato. Due minuti dopo il raddoppio di Lattanzio. Al 94' Gallipoli accorcia su calcio di rigore.Stracolma la tribuna coperta per il record di richieste di biglietti; di contro la gradinata scoperta è stata occupata da poche decine di persone perché riservata ai tifosi del Gallipoli.Al fischio finale grandi abbracci in campo. Sorrisi di gioia, anche lacrime, per un traguardo così importante, mentre dagli altoparlanti dello stadio risuona l'inno dei vincenti, "We are the champions" dei "Queen".Alla fine è una grande festa che fra poco si sposterà fuori dal D'Angelo e poi per le strade con i caroselli biancorossi e l'ormai meta fissa di ogni tipo di festeggiamento sportivo: "porta Bari".