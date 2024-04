Federicus: tema e allestimenti, le novità dell'edizione 2024

è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di sabato 27 aprile ad Altamura;

sono stati disposti i divieti di vendita di sostanze super alcooliche "per asporto" e l'introduzione petardi e spray urticanti;

è stato predisposto il piano del traffico, parcheggi e bus navetta che abbiamo riportato in questa notizia.

8 foto Allestimenti Federicus 2024

Quest'anno il tema di Federicus è "Ad Orientem: sulla via del Sole nascente" ed è dedicato al tema dell'esplorazione, in occasione del 700esimo centenario della morte di Marco Polo. Quindi il filo conduttore è l'incontro tra Oriente e Occidente. Anche gli allestimenti vengono caratterizzati secondo il tema.A cominciare dal grande palco centrale degli spettacoli che è stato nuovamente allestito in piazza Matteotti. L'area, tornata libera dopo la fine del cantiere Agorà, è più idonea rispetto a piazza Zanardelli o via Ottavio Serena per ospitare allestimenti più grandi. Il palco di quest'anno è un bel colpo d'occhio e consente anche più spazio per gli artisti che si esibiranno.Sempre in adesione al tema del viaggio e dell'esplorazione, in piazza Duomo è stato allestito un cantiere navale.Altre novità: il corteo sarà unico: fanciulli (scuole) e grande evento degli imperiali, insieme sabato 27 aprile, a partire dalle ore 17. Inoltre, nel centro storico, vista l'indisponibilità per lavori della parte del centro storico compresa fra via Laudati e piazza don Minzoni ("Foggiali"), il quarto greco è stato allestito nella parte del centro storico di via Sabini e via Bisanzio Filo.Con ordinanze: