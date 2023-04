Federicus 2023: non c'è ordinanza di chiusura delle scuole

Sabato prossimo le scuole di Altamura resteranno regolarmente aperte. Il Comune non ha emanato ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, come è avvenuto per le precedenti edizioni della festa medioevale di "Federicus".Sono stati diversi i lettori che hanno contattato la redazione di Altamuralife per sapere se ci sarebbe stata chiusura come per gli anni scorsi. Quest'anno non c'è l'ordinanza comunale.I PROBLEMI DELLA VIABILITA' - Nelle edizioni precedenti l'ordinanza, che ormai era diventata anche una consuetudine, veniva emessa soprattutto per ragioni legate alla viabilità. La festa medioevale, infatti, mobilita un ingente numero di altamurani tra volontari dell'organizzazione, figuranti e famiglie di coloro che partecipano al corteo (il sabato, in genere, si tiene quello dei fanciulli). Il sabato le scuole dell'infanzia e primarie sono chiuse perché tutte sono regolate con la settimana corta (dal lunedì al venerdì) mentre sono aperte le scuole secondarie di primo e di secondo grado. Ciò comporta una movimentazione di veicoli per gli ingressi e le uscite dagli istituti scolastici, oltre ai bus degli studenti pendolari.Il piano della viabilità cittadina del comando di Polizia locale impone delle limitazioni per il traffico cittadino. Inoltre piazza Zanardelli - sede di alcune scuole e snodo del traffico - è occupata dal palco centrale della manifestazione medioevale. Insomma, sono queste sostanzialmente le ragioni poste a base delle ordinanze quando sono state emanate.IL NODO DEI CALENDARI SCOLASTICI - Nello stesso tempo, vanno fatte anche altre considerazioni che riguardano le attività didattiche e il numero complessivo di giorni di lezione. In quest'anno scolastico sono due le edizioni di "Federicus" e gli istituti sono già rimasti chiusi l'1 ottobre, per la nona edizione della festa medioevale. Inoltre nell'annata scolastica 2022/2023 sono due anche le tornate elettorali (Politiche e Amministrative) e i seggi vengono allestiti anche in alcune scuole secondario, sia di 1° che di 2° grado, che in caso di ulteriore chiusura perderebbero un altro giorno di calendario.Questa è per ora la situazione. Quindi sabato - salvo provvedimenti all'ultimo momento - si andrà a scuola regolarmente.