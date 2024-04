Federicus: presentata la nuova edizione, in programma dal 26 al 28 aprile

Nel Multicinema Teatro Mangiatordi è stata presentata la XI edizione della Festa Medievale Federicus che si terrà dal 26 al 28 aprile. Sul suggestivo tema "Ad Orientem: sulla via del Sole Nascente", anche questa edizione si preannuncia ricca di sorprese. Il tema s'ispira ai 700 anni della morte del viaggiatore Marco Polo (infatti rientra nel programma ufficiale del settimo centenario): il viaggio, con l'incontro tra Oriente e Occidente, è il filo conduttore degli eventi previsti. La presentazione è stata guidata da Caterina Colonna ed Alessandro Martello, della direzione artistica (di cui fanno parte anche Franco Damiano e Bartolo Loschiavo).Alcune delle novità: piazza Duomo diventerà un cantiere navale; il palco centrale sarà allestito in piazza Matteotti. Quest'anno, inoltre, il corteo sarà unico, unendo quello dei fanciulli e quello imperiale. Saranno quattrocento i tamburini, gli sbandieratori e gli artisti di strada. Il corso e il centro storico saranno abbelliti con l'iniziativa "Balconi in fiore".Dopo i saluti istituzionali del sindaco Vitantonio Petronella e del presidente dell'APS Fortis Murgia Fabrizio Quattromini, è stata svelata l'identità di colui che darà vita all'imperatore svevo Federico II durante i giorni della festa. Tra i dodici concorrenti altamurani, è stato scelto Alessandro Basile. Inoltre si è concluso il concorso "Bianca Lancia sei tu!", con la designazione della vincitrice e delle Madonna Altamura e Madonna Cattedrale.Nel corso della mattinata gli spettatori hanno potuto assistere agli spettacoli della scuola di danza École d'Étoile e di Fita Puglia. Lo spot di questa edizione è stato realizzato dal videomaker Vito Cagnazzi.