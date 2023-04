Ordinanze di Federicus, i chiarimenti di Confcommercio

Il 19 aprile il Comune ha emesso un'ordinanza in materia di commercio per i giorni della festa di Federicus, dal 28 aprile al primo maggio. Confcommercio, con la presidente di Altamura Tonia Massaro, ha chiesto un incontro ed è stata ricevuta dal commissario straordinario Mariarita Iaculli.L'ordinanza Nr. 17 ha per titolo: "Divieto di vendita di alcoolici e introduzione petardi e spray urticanti durante le manifestazioni della festa medioevale Federicus 2023"."Il punto che ha creato un po' di confusione - spiega Tonia Massaro - è stato quanto ordinato alla lettera a) e cioè il divieto di vendita per asporto di sostanze alcooliche da parte dei pubblici esercizi, esercizi di vicinato e distibutori automatici. Detto divieto, così come era stato interpretato, avrebbe creato molti problemi per la buona riuscita dell'evento sia di carattere economico che di ordine pubblico, pertanto con il Commissario Straordinario e con il Comandante della Polizia Locale si è chiarito che tutte le attività autorizzate alla vendita di bevande alcooliche possono effettuare la mescita in appositi bicchieri che gli avventori potranno bere sul posto o anche in prossimità del punto vendita."Quindi - sottolinea Massaro -. Inoltre è doveroso da parte nostra invitare tutti al rispetto di tutte le norme igienico sanitario, all'uso di stoviglie a norma compostabili e a mantenere puliti tutti gli spazi utilizzati. Un altro importante appello è quello di mantenere prezzi calmierati senza approfittare dell'evento applicando prezzi esagerati e a rispettare tutte le norme fiscali. Noi della Confcommercio saremo i primi a segnalare eventuali inosservanze di tutte le norme".Al termine del confronto, ha ringraziato il responsabile dei pubblici esercizi della Confcommercio Francesco Sardone, che ha evidenziato le problematiche della categoria, il Commissario Straordinario e la Comandante della Polizia locale Maria Paola Stefanelli.