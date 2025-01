Commercio: iniziano i saldi invernali

per Confcommercio nazionale, saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro;

per Confesercenti nazionali, quasi un italiano su due acquisterà ai saldi con una spesa media di 218 euro a famiglia; inoltre, secondo un sondaggio commissionato da Confesercenti, i saldi invernali sono l'evento promozionale più importante perché nelle preferenze dei consumatori i saldi "superano" il Black Friday con una proporzione 5 a 2.

Iniziano sabato 4 gennaio e si protrarranno sino al 28 febbraio i saldi invernali in Puglia. In tutta Italia le Regioni hanno unificato il calendario dei saldi e tutte iniziano il 4 gennaio, con le sole eccezioni della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige.Per le famiglie è sempre un'occasione per fare gli acquisti finora rinviati, pur di ottenere sconti maggiori. Per i commercianti del settore abbigliamento-calzatura-moda è sempre un banco di prova, visto che i consumatori hanno trasferito una bella fetta degli acquisti sulle vendite on line.Le previsioni della associazioni di categoria: