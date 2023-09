Confcommercio Bari-Bat protagonista del dibattito sulla SSL 2023-2027 del Gal Terre di Murgia

Si è svolto ieri, mercoledì 13 settembre, a Bari, presso la Fiera del Levante, il sesto incontro di concertazione pubblica propedeutico alla redazione della Strategia di Sviluppo Locale (SLL) 2023-2027 del Gal Terre di Murgia, rappresentato in questa occasione dal direttore tecnico, Pasquale Lorusso.Ad ospitare il dibattito lo stand della Confcommercio Bari-Bat, alla presenza del suo presidente, Vito Digeo, del vicepresidente, Leo Carriera, e dei segretari e rappresentanti delle sedi locali, tra cui Tonia Massaro, anche vicepresidente del Gal Terre di Murgia. La Confcommercio, organismo di rappresentanza delle imprese impegnate nel commercio, nel turismo e nei servizi, è infatti parte integrante del partenariato dell'Agenzia di Sviluppo murgiana, così come degli altri tre Gal pugliesi intervenuti: Ponte Lama, Sud Est Barese e Murgia più. Tutti hanno illustrato il percorso in atto per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale delle rispettive Aree territoriali, sottolineando l'importanza dell'approccio "bottom up" che, con il coinvolgimento attivo delle comunità, ha permesso di far emergere necessità, fabbisogni e proposte progettuali, indispensabili per programmare Azioni ed Interventi concreti ed efficaci all'interno della SSL.