Gal Terre di Murgia: un marchio per enogastronomia e turismo

Venerdì 23 febbraio, nel Cineteatro Mangiatordi, ad Altamura, a partire dalle ore 10, si terrà il Convegno "Club di Prodotto – Il brand del Turismo e dell'Enogastronomia del Gal Terre di Murgia".Aprirà i lavori Marco Gerardo Tribuzio, Presidente del Gal Terre di Murgia, mentre a fare da moderatore, sarà Pasquale Lorusso, Direttore tecnico del Gal. Ad intervenire saranno: Donato Pentassuglia, Assessore Regionale all'Agricoltura, Francesco Paolicelli, Presidente della IV Commissione Sviluppo economico della Regione Puglia, e i due funzionari regionali, Cosimo Roberto Sallustio, Responsabile di raccordo Misure Leader Gal ed Erika Molino, Responsabile Misura 19.2.Nel corso del convegno saranno presentati i risultati del progetto a regia diretta 3.2 "Club di prodotti enogastronomici", (Pal 2014-2020, Sottomisura 19.2) avviato dal Gal Terre di Murgia nell'estate del 2022, che ha visto la realizzazione di diverse iniziative all'interno dei sei Comuni del partenariato Gal, volte alla valorizzazione e alla promozione delle eccellenze agroalimentari, culturali ed architettoniche locali, in un'ottica di "paniere del Territorio". In questa occasione si discuterà proprio dell'evoluzione e del futuro di questo ambizioso progetto, che mira a trasformare il territorio in un "brand" di qualità, in grado di proporre un'offerta turistica integrata, basata su cultura, tradizioni, artigianato ed enogastronomia.