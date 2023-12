Gal Terre di Murgia: ricco fine settimana con il progetto "club di prodotto"

Si annuncia un fine settimana ricco di eventi all'interno della stagione natalizia 2023, per i Comuni del Gal Terre di Murgia. Sono diverse, infatti le iniziative che animeranno i centri cittadini, realizzate nell'ambito del progetto, con al centro esibizioni musicali e artistiche, mostre di presepi, degustazioni di prodotti tipici, laboratori artigianali e dibattiti su cibo e turismo.Dopo la rassegna presepistica "Seguendo la cometa… nella Murgia incantata" e la quattro giorni di "Bancarelle brille", il mercatino natalizio di Santeramo in Colle, è la volta di Cassano delle Murge, con gli appuntamenti de "I sapori della Murgia", previsti per sabato 16 e domenica 17 dicembre, all'insegna della valorizzazione delle eccellenze agro alimentari locali, con laboratori per i più piccoli e un'attenzione particolare rivolta al tema "Alimentazione e Benessere", filo conduttore dell'omonimo convegno.Nelle stesse giornate a Bitetto è in programma "Vin Arte nel Centro Antico", un contenitore di performance che spaziano dalla danza alle lezioni di cucina, ai concerti, all'animazione per i più piccoli e alla premiazione delle "Corti Incantate".