Agroalimentare: contributi per partecipare a sagre e fiere

La Regione Puglia ha riaperto l'avviso pubblico per sostenere le iniziative di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio con un nuovo avviso pubblico dedicato al sostegno di sagre, fiere, manifestazioni ed eventi promozionali.Si tratta del bando pubblico, a valere sul "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare – Triennio 2024-2026", destinato alla concessione di contributi per l'annualità 2026. Per questo avviso sono stati stanziati 350 mila euro, da destinare a proposte progettuali utili a valorizzare e promuovere in ambito regionale, nazionale ed internazionale, attraverso azioni di comunicazione, i prodotti agroalimentari regionali di qualità, aderenti ad un regime di qualità DOP, IGP, al sistema di certificazione del biologico e i prodotti inseriti nell'Elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Destinatari dell'avviso sono enti pubblici, amministrazioni, Proloco, Associazioni e Fondazioni, consorzi di tutela (riconosciuti con decreto ministeriale), associazioni di categoria operanti nel settore agroalimentare e senza fini di lucro."Con questo avviso – dichiara l'assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli - Regione Puglia intende sostenere e rafforzare le iniziative destinate a promuovere i nostri prodotti agroalimentari di qualità. Sagre, fiere ed eventi rappresentano strumenti strategici non solo per la valorizzazione delle produzioni locali, ma anche per raccontare l'identità dei nostri territori e rafforzare l'attrattività della Puglia. L'agroalimentare è infatti uno degli asset più forti del nostro sistema turistico e contribuisce in modo significativo alla costruzione di esperienze autentiche legate alla cultura, alle tradizioni e ai paesaggi della nostra regione, fattori strategici per la riconoscibilità all'estero. Con questo intervento vogliamo incentivare la nascita di format sempre più innovativi, capaci di mettere in rete produttori, comunità locali e operatori dei comparti che hanno nell'agroalimentare il loro primo elemento di valore, puntando sulle multiple eccellenze pugliesi e trasformando gli eventi dedicati ai prodotti di qualità in occasioni di promozione territoriale e di sviluppo, funzionale anche al turismo pugliese".Tra gli obiettivi dell'avviso vi è anche quello di rafforzare la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione e incentivare il consumo di prodotti regionali a chilometro zero, in attuazione della Legge Regionale n. 16/2018. Le iniziative potranno svilupparsi attraverso attività di marketing territoriale, campagne di comunicazione e format di promozione realizzati in modalità fisica, digitale o ibrida, coinvolgendo le realtà territoriali di riferimento.Gli operatori economici qualificati e interessati potranno presentare istanza di partecipazione entro il 13 aprile 2026 alle ore 23.59, caricando la domanda e la proposta progettuale sulla piattaforma digitale regionale dedicata e allegando la documentazione prevista dall'avviso. Tutti i documenti sono pubblicati sul portale della Regione Puglia.