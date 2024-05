5 foto I sapori del territorio al Macfrut di Rimini

A Rimini si è conclusa la 41esima edizione della rassegna internazionale dedicata all'ortofrutta "MacFrut". La Puglia è stata presente con uno stand, organizzato da Regione (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale) e Unioncamere Puglia. La Puglia, in particolare, ha promosso l'esperienza produttiva sull'uva da tavola, per la quale è regione leader in Italia, rappresentando il 60% della produzione totale.Il Macfrut 2024 ha segnato anche la collaborazione virtuosa tra gli chef pugliesi e custodi della tradizione contadina e gli studenti dell'IISS Alberghiero Consoli di Castellana Grotte per la realizzazione di ben dodici differenti show cooking, per oltre 200 coperti serviti, con protagonisti i prodotti ortofrutticoli di Puglia, sempre più apprezzati in Italia e nel mondo, insieme ai prodotti tradizionali e a denominazione DOP e IGP, partendo naturalmente dall'olio extravergine d'oliva prodotto nei diversi areali di Puglia.E non potevano mancare i sapori di Altamura e della Murgia.Il Consorzio Taste&Tour in Masseria, presso l'Area Food della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, ha raccontato l'anima contadina della Puglia e la dieta mediterranea in collaborazione con l'istituto alberghiero "Angelo Consoli" di Castellana Grotte e la Masseria Didattica Chinunno di Altamura. Ha portato un'esperienza culinaria unica per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali. Tre scuole di cucina dedicate a Daunia e Gargano, Alta Murgia e Terra di Bari, Valle d'Itria e Grande Salento. Ricca la proposta proveniente dall'Alta Murgia e da Altamura, con la zuppa di Lenticchia di Altamura IGP, i crostoni fritti di Pane di Altamura Dop e la cicerchia della Murgia PAT (produzione agroalimentare tradizionale).Tania Dibenedetto, coordinatrice del progetto e docente presso l'Istituto alberghiero "Angelo Consoli", ha sottolineato l'importanza dell'autenticità dei sapori pugliesi e il legame con la tradizione locale. "L'autenticità dei sapori - ha sottolineato - è fondamentale per promuovere e valorizzare un territorio. Ogni piatto racconta una storia, un legame profondo con la tradizione e il territorio di provenienza. Attraverso questa iniziativa, abbiamo voluto trasmettere non solo il gusto dei prodotti pugliesi, ma anche la loro autenticità e l'amore che le persone del luogo dedicano alla loro produzione".