Gal Terre di Murgia: bilancio positivo per progetto "Club di prodotto"

Presentati i risultati in incontro con le scuole

Con il Convegno "Club di Prodotto – Il brand del Turismo e dell'Enogastronomia del Gal Terre di Murgia", si è concluso il progetto a Regia Diretta, "Club di prodotti enogastronomici", (Pal 2014-2020, Sottomisura 19.2), avviato dalla Agenzia di Sviluppo Murgiana nel mese di luglio 2022.Un'occasione preziosa, oltre che per illustrare i risultati e l'impatto generato sul territorio dall'iniziativa, anche per discutere dei risvolti e dell'evoluzione della stessa nella prossima programmazione. Al convegno, tenutosi lo scorso 23 febbraio, ad Altamura, presso il Cineteatro Mangiatordi, sono intervenuti rappresentanti istituzionali della Regione Puglia e dei Comuni del Partenariato Gal, alla presenza degli studenti di alcune classi dell'ITE "Francesco Maria Genco" e dell'IP "Denora – Lorusso", di Altamura, accompagnati da dirigenti e da docenti. Francesco Paolicelli, Presidente della IV Commissione Sviluppo economico regionale, tra i relatori presenti, ha sottolineato l'importanza di sostenere processi di riscoperta, tutela e valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale ed architettonico della nostra Area.I rappresentanti dei sindaci dei Comuni del Partenariato, presentando le attività realizzate nei loro territori nell'ambito di questo progetto, sono stati concordi sul fatto che il turismo enogastronomico, generato dall'appartenenza al brand "Club di prodotto Gal" rappresenti una leva strategica di sostenibilità. Esso, infatti contribuisce ad accrescere l'attrattività delle destinazioni e la reputazione delle produzioni locali, creando ricchezza diffusa e nuove opportunità per le filiere del turismo e dell'agricoltura.