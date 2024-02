Ville comunali: iniziati i lavori in piazza Zanardelli

Sono iniziati i lavori per l'appalto di "Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di Collegamento di via Matera e viale Martiri", finanziato con fondi PSR 2014/2020 intervento 4.1 Gal - Terre di Murgia". Il progetto prevede la riqualificazione del percorso di collegamento tra Viale Martiri-Via Matera in Piazza Zanardelli con una pavimentazione in pietra (al posto dell'asfalto), con il restauro della scalinata e con la messa a dimora di alberi.Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi sottolineano che si tratta di un tassello della complessiva opera di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell'intero asse delle ville comunali, a cui verranno ridati la dignità e il decoro che meritano questi importanti luoghi di vita cittadina e di socialità.In tutto gli interventi sulle ville comunali sono 4. A tal proposito, si ricorda che:- sono in corso i lavori del primo e del secondo stralcio della villa comunale (villa grande) compresa fra via Mastrangelo, via Sella e via dei Mille - investimento con fondi comunali;- con fondi Pnrr sono programmati il restauro e la manutenzione straordinaria delle altre due villette comunali.