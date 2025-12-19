Politica
Comune di Altamura, sindacati revocano stato di agitazione
I lavoratori erano pronti allo sciopero
Altamura - venerdì 19 dicembre 2025 14.51
Dopo la nomina della giunta di natura tecnica che dovrà provvedere ad alcuni provvedimenti urgenti, arriva un comunicato di Fp Cgil Bari, Cisl Fp, Uil Fpl, Csu e della Rsu-Rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Altamura. I lavoratori erano pronti allo sciopero. Ora invece è stato revocato lo stato di agitazione.
Di seguito il comunicato.
Le organizzazioni sindacali e la Rsu del Comune di Altamura, preso atto della nomina della nuova Giunta Comunale da parte del Sindaco, finalizzata a sbloccare lo stallo amministrativo che rischiava di compromettere la definizione e l'approvazione degli atti alla sottoscrizione del contratto decentrato del personale dipendente e dirigente entro la scadenza del 31 dicembre 2025, comunicano la revoca dello stato di agitazione e delle assemblee permanenti già indette.
Si ringraziano il Sig. Sindaco, i Consiglieri di maggioranza e opposizione nonché tutte le figure istituzionali e politiche (onorevoli, consiglieri regionali, ex consiglieri regionali) per l'attenzione, il senso di responsabilità e la disponibilità nel condividere la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire il buon andamento dell'azione amministrativa.
Le organizzazioni sindacali e la Rsu continueranno a vigilare con spirito costruttivo e nel rispetto dei ruoli affinché venga assicurata la piena attuazione degli impegni assunti a beneficio del personale e dell'interesse collettivo.
Altamura, la leonessa di Puglia, deve tornare a ruggire.
