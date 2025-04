Le manifestazioni per il 25 aprile: ottantesimo anniversario

Per l'80esimo anniversario della Liberazione, ad Altamura la giornata del 25 aprile vede tre iniziative durante la giornata.Alle 10.00 raduno presso il Palazzo di Città, con deposizione di una corona d'alloro da parte dell'Amministrazione comunale nell'atrio dove sono collocate le lapidi dedicate ai caduti e ai dispersi della prima e della seconda guerra mondiale. A seguire, interventi istituzionali. Non sono previsti cortei.Alle 15.30 in via Selva angolo via Bresso verrà messo a dimora un albero, per iniziativa della rete "25 Aprile Sempre", composta da associazioni, partiti, gruppi organizzati, sindacati e cittadini che condividono i valori tramandati dai partigiani e sanciti nella nostra Costituzione. Fanno parte della rete ANPI Altamura - Alleanza Verdi e Sinistra - Altamura 1799 - ArciStandBy Santeramo - Associazione Alteriamoci - Associazione Donne in... - Associazione Link - Associazione Orme Bike - Associazione Le Tracce - Auser Altamura - Centro Studi Torre di Nebbia - CGIL - Cineclub Formiche Verdi - Campo 65 - Caravan -Comitato Altamura per la pace - Comitato Fiore 50 - Cobas - -Coordinamento per la Democrazia Costituzionale - Fidapa - Il Vagabondo - LiberFestival - Giovani Democratici Altamura - Movimento 5 stelle - Murgia Futura - Partito Democratico. Verrà piantato l'ultimo di dodici alberi messi a dimora dalla Rete e verrà presentato il progetto di murales.In serata, insieme all'ANPI Altamura, alle ore 19.00, nel multicinema Mangiatordi è programmata la proiezione del film "Roma città aperta" di Roberto Rossellini, nella versione restaurata. Ingresso libero, sino ad esaurimento della capienza.