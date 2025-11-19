Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema

Con determinazione dirigenziale n. 367 del 11 novembre 2025 della Regione Puglia, è stato approvato l'Avviso pubblico, con procedura valutativa a sportello, per il sostegno a progetti di Festival, Rassegne e Premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzati sul territorio regionale nel triennio 2025, 2026 e 2027, POC PUGLIA 2021-2027 - Linea d'intervento 6.2 "Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti.La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 6.000.000,00 per il triennio 2025-2027 – ovvero € 2.000.000,00 per ciascuna annualità. E' possibile presentare domanda a partire dalle ore 8.00 del 12 novembre fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2025.Saranno concessi contributi per progetti riguardanti esclusivamente una tra le seguenti tipologie di iniziative rispondenti alle definizioni e caratteristiche qui elencate:a) TIPOLOGIA A) -Festival cinematografico o Festival audiovisivo: una manifestazione culturale nell'ambito cinematografico o audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, e caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione.b) TIPOLOGIA B) - Rassegna cinematografica o Rassegna audiovisiva: una manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, nel campo cinematografico o audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive an-che non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica.c) TIPOLOGIA C) - Premio cinematografico o Premio audiovisivo: una manifestazione culturale consistente nella selezione di progetti di opere cinematografiche, televisive o web e nell'assegnazione, da parte di una giuria qualificata, di riconoscimenti e premi a operatori del settore in relazione alla loro partecipazione, alla scrittura, alla produzione o alla diffusione di una specifica opera audiovisiva o di una pluralità di opere audiovisive nel corso di più anni.L'avviso è pubblicato sul portale della Regione.