Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere

La legislatura 2020-2025 della Regione Puglia si avvia alla conclusione. Il 23 e il 24 novembre si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del nuovo presidente. In attesa dell'esito elettorale e di quella che sarà poi la proclamazione degli eletti, gli organi regionali sono ancora in carica e la giunta guidata da Michele Emiliano sta tenendo le riunioni di giunta che sono necessarie al proseguimento ordinario dell'amministrazione.Alcune delle ultime delibere riguardano scuola, cinema, cultura.. Approvato il Piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2026/27, che comprende le azioni di riorganizzazione della rete scolastica regionale, l'integrazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2026/27 e l'aggiornamento di alcuni percorsi di studio delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo. Approvata, inoltre, la Programmazione dei Poli per l'infanzia che potranno essere attivati dagli enti locali nel triennio 2026/27, 2027/28 e 2028/29. Non ci sono novità per Altamura dove la situazione resta immutata.. Autorizzata una variazione di bilancio di 5 milioni di euro per dare copertura finanziaria all'Avviso Pubblico "Apulia Film Fund". La manovra, a valere su risorse del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, consentirà di aprire una nuova finestra per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.. Approvato lo stanziamento di 24 milioni di euro per finanziare gli interventi di valorizzazione della cultura, della creatività e dei talenti pugliesi affidati a Puglia Culture e Apulia Film Commission. Le risorse, a valere sul POC Puglia 2021-2027, si riferiscono alla triennalità 2025-2027.(foto di archivio)