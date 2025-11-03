Set al Garagnone - foto di Piero Amendolara
Set al Garagnone - foto di Piero Amendolara
Eventi e cultura

Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere

Ancora poche settimane di mandato

Puglia - lunedì 3 novembre 2025 20.25
La legislatura 2020-2025 della Regione Puglia si avvia alla conclusione. Il 23 e il 24 novembre si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del nuovo presidente. In attesa dell'esito elettorale e di quella che sarà poi la proclamazione degli eletti, gli organi regionali sono ancora in carica e la giunta guidata da Michele Emiliano sta tenendo le riunioni di giunta che sono necessarie al proseguimento ordinario dell'amministrazione.

Alcune delle ultime delibere riguardano scuola, cinema, cultura.

Scuola. Approvato il Piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2026/27, che comprende le azioni di riorganizzazione della rete scolastica regionale, l'integrazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2026/27 e l'aggiornamento di alcuni percorsi di studio delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo. Approvata, inoltre, la Programmazione dei Poli per l'infanzia che potranno essere attivati dagli enti locali nel triennio 2026/27, 2027/28 e 2028/29. Non ci sono novità per Altamura dove la situazione resta immutata.

Cinema. Autorizzata una variazione di bilancio di 5 milioni di euro per dare copertura finanziaria all'Avviso Pubblico "Apulia Film Fund". La manovra, a valere su risorse del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, consentirà di aprire una nuova finestra per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.

Cultura. Approvato lo stanziamento di 24 milioni di euro per finanziare gli interventi di valorizzazione della cultura, della creatività e dei talenti pugliesi affidati a Puglia Culture e Apulia Film Commission. Le risorse, a valere sul POC Puglia 2021-2027, si riferiscono alla triennalità 2025-2027.

(foto di archivio)
  • Cultura
  • Giunta regionale
  • Scuola
  • Cinema
  • dimensionamento scolastico
Altri contenuti a tema
Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi Scuola e Lavoro Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi Città metropolitana di Bari attiva i servizi di propria competenza
Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole Scuola e Lavoro Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole Contributi economici agli istituti scolastici
Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga Nel programma triennale dei lavori pubblici del Ministero della cultura
Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste Palazzo di città Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste Sono diventate 17, quasi raddoppiate
Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico Palazzo di città Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico Provvedimento riguarda Madre Teresa di Calcutta che ospita la Ottavio Serena
Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio Palazzo di città Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio Dal 16 settembre al 2 ottobre nella "Ottavio Serena"
Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande Scuola e Lavoro Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande A quelle ammesse un contributo di 46 euro
Scuola: contributi per i libri di testo e bonus trasporti Scuola e Lavoro Scuola: contributi per i libri di testo e bonus trasporti Si possono presentare le domande sul portale regionale
Strade dissestate e allagate, pubblicata la gara per la sistemazione
3 novembre 2025 Strade dissestate e allagate, pubblicata la gara per la sistemazione
Volley: suona campanello allarme per l’Altamura
3 novembre 2025 Volley: suona campanello allarme per l’Altamura
Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano
2 novembre 2025 Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano
Cento assunzioni di OSS nella Asl Bari
2 novembre 2025 Cento assunzioni di OSS nella Asl Bari
Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa
1 novembre 2025 Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa
Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
1 novembre 2025 Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
Cattedrale chiusa per due settimane
31 ottobre 2025 Cattedrale chiusa per due settimane
9
Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
31 ottobre 2025 Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
31 ottobre 2025 Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
30 ottobre 2025 Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
30 ottobre 2025 Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato
30 ottobre 2025 Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.