Cinema e tv: morto il doppiatore altamurano Saverio Indrio

All'età di 61 anni è morto a Roma il doppiatore altamurano Saverio Indrio.Molto conosciuto e apprezzato nel suo ambito lavorativo, aveva un timbro vocale inconfondibile. Ha prestato la sua voce ad attori del mondo del cinema (tra cui Dwayne Johnson, "The Rock") e personaggi del mondo dell'animazione (The Simpsons e Dragonball). Con i documentari televisivi di Alberto Angela ha raccontato pagine d'Italia e di storia. Era anche grande appassionato di teatro. All'apice della sua carriera è stato direttore del doppiaggio per varie produzioni. Dopo i suoi inizi teatrali, si era trasferito nella capitale per affermarsi nel campo del doppiaggio."Facendomi interprete della comunità altamurana, esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia", ha dichiarato il sindaco Vitantonio Petronella."Ci ha fatto ridere, emozionare, tremare - ha commentato Carlo Moramarco, referente territoriale di Cultura Identità -. Ha fatto vibrare le sale, i salotti, i nostri ricordi. Oggi non piangiamo solo un doppiatore. Oggi salutiamo una presenza che resterà indelebile. Perché le voci non muoiono mai: risuonano per sempre in chi le ha ascoltate col cuore".Messaggi sono giunti anche da associazioni, emittenti e professionisti dello spettacolo che con Indrio hanno avuto modo di collaborare in ambito lavorativo.