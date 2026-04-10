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Nuovi alberi nella villa comunale con dedica ai più piccoli

Domenica è in programma la giornata della gentilezza per i nuovi nati

Altamura - venerdì 10 aprile 2026 17.45
L'Amministrazione Comunale ha organizzato una giornata speciale, dedicata ai bambini nati nel 2025, simbolo di futuro e speranza per la nostra comunità. L'iniziativa è programmata domenica 12 aprile 2026, alle ore 10.30, nella Villa comunale "Vitale", con ingresso in via dei Mille.

Per celebrare questo significativo momento sono stati messi a dimora numerosi nuovi alberi nella Villa comunale, soprattutto tigli, roverelle e aceri campestri. Un gesto concreto che rappresenta crescita, radici e impegno verso un ambiente più sostenibile per le nuove generazioni.

La giornata sarà arricchita da momenti di incontro, condivisione e divertimento dedicati ai più piccoli, con animazione a cura di Amaltea, per vivere insieme un'esperienza all'insegna della gioia.
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