Nuovi alberi nella villa comunale con dedica ai più piccoli

L'Amministrazione Comunale ha organizzato una giornata speciale, dedicata ai bambini nati nel 2025, simbolo di futuro e speranza per la nostra comunità. L'iniziativa è programmata domenica 12 aprile 2026, alle ore 10.30, nella Villa comunale "Vitale", con ingresso in via dei Mille.Per celebrare questo significativo momento sono stati messi a dimora numerosi nuovi alberi nella Villa comunale, soprattutto tigli, roverelle e aceri campestri. Un gesto concreto che rappresenta crescita, radici e impegno verso un ambiente più sostenibile per le nuove generazioni.La giornata sarà arricchita da momenti di incontro, condivisione e divertimento dedicati ai più piccoli, con animazione a cura di Amaltea, per vivere insieme un'esperienza all'insegna della gioia.