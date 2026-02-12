Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo

Il "Giardino di Lorenzo", l'area verde situata nel quartiere Parco San Giuliano tra via Berlino e via Bari e dedicata alla memoria del giovane Lorenzo Segreto, si prepara a diventare uno spazio ancora più accogliente e funzionale per i cittadini. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a migliorare la fruibilità dell'area, sempre più frequentata da famiglie, sportivi e residenti del quartiere.L'intervento, redatto dal Settore Lavori Pubblici, prevede un investimento complessivo di 149.550 euro, finanziato attraverso l'avanzo di amministrazione. Il progetto punta a riqualificare la recinzione perimetrale, potenziare le attrezzature sportive e rendere più efficiente l'impianto di pubblica illuminazione. Nell'area, grazie all'iniziativa nazionale "Sport di Tutti – Parchi", sono già state installate atrezzature ginniche a libero utilizzo, ciascuna dotata di QR code che permette di accedere a video dimostrativi sugli esercizi e sulle modalità di utilizzo.L'obiettivo dell'amministrazione è quello di rendere il Giardino di Lorenzo un punto di riferimento sempre più importante per la vita del quartiere, favorendo attività sportive, momenti di socialità e occasioni di incontro all'aria aperta. Un intervento che punta non solo al miglioramento degli spazi, ma anche a valorizzare un luogo simbolico per la comunità, rafforzandone il ruolo come spazio di benessere e condivisione.