Giochi Milano Cortina: passaggio della fiamma olimpica a Matera e Altamura

Il 29 dicembre il transito dei tedofori delle olimpiadi invernali

Altamura - mercoledì 19 novembre 2025 17.20
Dal 6 al 22 febbraio 2026 si terranno i Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina, poi seguiti dai Giochi paralimpici invernali (6-15 marzo 2026).

Come per ogni Olimpiade, si terrà il viaggio della fiamma olimpica che inizierà ad Atene il 26 novembre per concludersi a Milano alla vigilia dei Giochi, il 5 febbraio 2026. La fiamma olimpica transiterà anche da Matera e da Altamura, in entrambi i casi il 29 dicembre. I percorsi cittadini, nel dettaglio, saranno definiti e comunicati successivamente.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è molto più di un rito sportivo: è l'avventura entusiasmante che annuncia l'arrivo dei Giochi nel nostro Paese. Un itinerario che inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l'accensione del tradizionale fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso.

