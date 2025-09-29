Remo Cozzo, esordio vincente nel "body building"

Un esordio vincente nel bodybuilding natural per l'altamurano Remo Cozzo. A 28 anni ha debuttato in questa disciplina. Il "culturismo naturale" è un movimento di culturismo con varie competizioni che si svolgono per atleti che si astengono dall'uso di farmaci dopanti. Il culturismo naturale esclude categoricamente l'uso di sostanze come gli steroidi anabolizzanti, l'insulina, i diuretici e l'ormone della crescita umano.Cozzo ha partecipato alla gara "Grand Prix Rome Natural Gladiator" a Roma, nei giorni scorsi."È stata la mia prima esperienza su un palco - commenta Cozzo - e sono riuscito a vincere la categoria Bodybuilding Open Medium e a piazzarmi 3° nella Classic Physique Open Tall, contro atleti di alto livello. Per me questa vittoria rappresenta solo l'inizio: ora il mio obiettivo è arrivare ancora più pronto al 17º Campionato Nazionale NBFI A Firenze (10/11/12 Ottobre 2025) continuando a portare avanti il messaggio che con determinazione e costanza, anche nel natural, si possono raggiungere grandi risultati".