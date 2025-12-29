Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica ad Altamura

Oggi la città di Altamura, con grande gioia e partecipazione, ha accolto la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Circa otto chilometri di percorso, con partenza in viale Martiri del 1799 e arrivo in via Cassano-via Manfredonia. Prima tappa in Puglia del percorso della torcia di Milano-Cortina 2026.La prima tedofora, alla partenza, è stata Mariangela Pollicoro, di Ginosa. Alla partenza il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato il simbolo della città di Altamura a un rappresentante della carovana olimpica. La torcia è stata portata anche da alcuni altamurani lungo le vie principali della città che hanno passato il "testimone" dopo aver acceso la fiamma volta per volta.E' stata una passeggiata abbastanza rapida, con la curiosità dei bambini e un po' di emozione di tutti nell'assistere a questo momento che annuncia l'arrivo dei Giochi invernali in Italia. Lungo il percorso sono state presenti le associazioni sportive di Altamura e i volontari delle associazioni di protezione civile. Ampio l'impiego di uomini e mezzi delle forze dell'ordine. La circolazione stradale è stata regolata dalla Polizia locale che aveva emesso un'ordinanza con divieti temporanei.Altamura rientra nella tappa 22 del viaggio della fiamma olimpica, iniziata a Matera, proseguita a Gioia del Colle, con arrivo a Taranto dove stasera si terrà la celebrazione dell'evento.