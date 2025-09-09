Sport e periferie, ottenuti i fondi per nuova struttura

Il Comune di Altamura ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro per una nuova struttura sportiva multifunzionale e a energia quasi zero (nZEB). Il progetto presentato si è classificato al primo posto della graduatoria provvisoria pubblicata. Con delibera di Giunta n. 92 dell'11/06/2025 l'Amministrazione ha candidato un progetto al bando "Sport e Periferie 2025" (linea di intervento B, dedicata ai Comuni con più di 15mila abitanti) per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Trentacapilli - Lama di cervo.In base alla scheda tecnica relativa all'intervento, l'intero complesso è stato pensato rispettando i requisiti necessari per accogliere atleti e spettatori anche con disabilità. Lo stesso sarà omologato per competizioni agonistiche delle discipline handball, pallacanestro, calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro paralimpico. La struttura sarà dotata di un campo da gioco polivalente coperto, spogliatoi, palestra, tribune per il pubblico, aree verdi esterne e parcheggio, utilizzando soluzioni tecnologiche e ambientali avanzate e promuovendo l'uso responsabile di risorse naturali."Questo finanziamento – commenta il sindaco Vitantonio Petronella – è un grande orgoglio per lo sport della Città, per le persone fragili, per i giovani dimostrando ancora una volta come tutta l'Amministrazione è attenta a promuovere sani principi di uguale accesso, inclusione e avvio allo sport. Ringrazio tutta la Giunta e in particolare l'impegno degli Assessore allo Sport Petrara e ai Lavori Pubblici Mirgaldi. Un ringraziamento particolare al Dirigente Maiulliari e ai Responsabili dei Servici che si sono occupati della redazione del progetto e degli atti tecnici. Il nostro obiettivo era ed è quello di favorire l'inclusione sociale e l'aggregazione giovanile in un'area periferica, ampliando l'offerta sportiva della città".Il Comune impegnerà una ulteriore quota di compartecipazione prevista di 1.230.000 euro, in aggiunta ai 3 milioni poiché il costo dell'opera è stimato in 4.230.000 euro.