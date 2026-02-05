Via Parigi
Via Parigi
La città

Cavità sotterranee: chiusura stradale in via Parigi

Per completare le indagini geologiche

Altamura - giovedì 5 febbraio 2026
Con effetto immediato, è stata disposta la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale di via Parigi, nel tratto compreso tra via Le Fornaci e via Copenaghen. L'interdizione al transito, decisa con ordinanza, si è reso necessaria per consentire le operazioni urgenti di indagine geologica e geognostica, a seguito dei fenomeni di dissesto (sinkhole e deformazioni) rilevati sulla sede stradale e pedonali. L'obiettivo è mettere in sicurezza l'area e procedere con le necessarie bonifiche nel minor tempo possibile.

Le indagini finora hanno rilevato la presenza di una cavità antropica (in passato nella zona c'erano delle cave) a circa 6 metri dal piano stradale, in corrispondenza della carreggiata attualmente deformata.

Fino al termine dei lavori sono stati istituiti divieto di transito per tutti i veicoli; divieto di transito per i pedoni; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.
